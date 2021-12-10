عادل الغضبان: بورسعيد أول محافظة رقمية وخالية من العشوائيات في مصر

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بمحافظة بورسعيد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات.

محافظة بورسعيد

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2016 قام بالاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد عندما قام بزيارتها، موضحا أن الرئيس السيسي منح شباب بورسعيد عقود تمليك 58 مصنع.

واستطرد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد أصبحت أول محافظة رقمية في مصر في عام 2019 وأعلن ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تعد أول محافظة يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.