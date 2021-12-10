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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هالة السعيد تكشف الموعد النهائي لانتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل جولتها الاخيرة في مقر وزارة التخطيط في العاصمة الادارية الجديدة.

 

وأضافت هالة السعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن هناك تقدم كبير وبينة تحية تكنولوجيا كبيرة جدا.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مبنى وديوان وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة أصبح جاهزا، مستدركة أن بنهاية يونيو المقبل ستنتقل كافة الوزارات الي العاصمة الادارية الجديدة.

 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن انتقل الموظفين يبدأ بداية من شهر يناير عام ٢٠٢٢ الي مبنى الوازاة في العاصمة الادارية الجديدة وينتهي في شهر يونيو، لافتة إلى انه صعب نقل كل الموظفين مرة واحدة ولكن بشكل تدريجي. 
 


 

هالة السعيد وزيرة التخطيط اخبار التوك شو العاصمة الادارية الإدارية الجديدة

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