هالة السعيد تكشف الموعد النهائي لانتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل جولتها الاخيرة في مقر وزارة التخطيط في العاصمة الادارية الجديدة.

وأضافت هالة السعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن هناك تقدم كبير وبينة تحية تكنولوجيا كبيرة جدا.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مبنى وديوان وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة أصبح جاهزا، مستدركة أن بنهاية يونيو المقبل ستنتقل كافة الوزارات الي العاصمة الادارية الجديدة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن انتقل الموظفين يبدأ بداية من شهر يناير عام ٢٠٢٢ الي مبنى الوازاة في العاصمة الادارية الجديدة وينتهي في شهر يونيو، لافتة إلى انه صعب نقل كل الموظفين مرة واحدة ولكن بشكل تدريجي.





