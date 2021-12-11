العلاجات المنزلية للثآليل عند الأطفال وكيفية الوقاية

يظهر على الكثير من الأطفال الثآليل وهى عبارة عن نتؤات الجلد وتحار الأمهات فى العلاج لذلك كشف موقع هيلثي عن العلاج المنزلى للثآليل

ما هي العلاجات المنزلية للثآليل عند الأطفال؟



يمكنك التفكير في العلاجات المنزلية للتخلص من الثآليل الصغيرة وغير المؤلمة. لا تجرب العلاجات المنزلية إذا كانت الثآليل مؤلمة أو منتشرة في منطقة كبيرة من الجسم أو موجودة على الوجه. فيما يلي بعض العلاجات المنزلية التي قد تفكر فيها للثآليل عند الأطفال.

1. حمض الساليسيليك

يمكنك استخدام 17٪ حمض الساليسيليك من دون وصفة طبية من خلال الخطوات التالية.

انقع البثور في ماء دافئ لمدة خمس دقائق.

افرك الجلد الميت والجاف فوق الثؤلول بمبرد أو حجر الخفاف. تأكد من استخدام مبرد الأظافر أو حجر الخفاف حصريًا للثؤلول.

جفف القدمين. ضع 17٪ من حمض الساليسيليك على الثؤلول باستخدام المطباق المرفق مع زجاجة حمض الساليسيليك. يمكنك وضع الفازلين (الفازلين) على الجلد حول الثؤلول لمنع التهيج.

استخدم ضمادة أو شريط لاصق لتغطية البثور لمدة يوم (24 ساعة).

كرر هذا كل يوم أو أيام بديلة حتى يختفي الثؤلول.



عادة ما يجد معظم الأطفال الراحة من هذه الطريقة. استشر الطبيب إذا لم يطرأ تحسن حتى بعد أسبوعين. لا تستخدم حمض الساليسيليك لأكثر من 12 أسبوعًا.

2. شريط لاصق

يمكنك استخدام شريط لاصق بدون حمض الساليسيليك لتغطية الثؤلول بالطريقة التالية.

خذ قطعة من الشريط اللاصق تكفي لتغطية الثؤلول.

ضع الشريط اللاصق على البثور لمدة ستة أيام.

أزل الشريط اللاصق وضع الثؤلول في ماء دافئ لمدة خمس دقائق.

استخدم مبرد أظافر أو حجر خفاف لبرد الثؤلول واترك الثؤلول مكشوفًا طوال الليل.

كرر الخطوات الثلاث الأولى في الصباح.

كرر هذه العملية للأسابيع الثمانية التالية أو حتى يختفي الثؤلول.

هناك العديد من العلاجات الأخرى ، مثل خلاصة الثوم وخل التفاح ، تعتبر لعلاج الثآليل. ومع ذلك ، لا يوجد دليل على أن هذه قد توفر أي فائدة.

هل يمكن منع الثآليل عند الأطفال؟

على الرغم من طبيعتها المعدية ، يمكن الوقاية من الثآليل عند الأطفال. فيما يلي بعض الأشياء التي يمكن لطفلك القيام بها لتجنب الإصابة بالثآليل.

حافظ على نظافة جيدة ، مثل غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون.

تجنب مشاركة الملابس والأواني مع أحد أفراد الأسرة المصاب بالثآليل.

علم طفلك ألا يلمس ثآليل الآخرين إذا ذهب إلى الحضانة.

ارتدِ أحذية عند زيارة الأماكن العامة ، مثل غرف تبديل الملابس.

غالبًا ما تكون الثآليل عند الأطفال بدون أعراض ويتم حلها دون علاج. قد لا يكون العديد من الأطفال على دراية بها إذا لم يسبب الثؤلول أي ألم. ومع ذلك ، إذا رأيت ثؤلولًا ، فمن الأفضل استشارة الطبيب. يمكنك تجربة العلاجات المنزلية إذا كانت الثؤلول صغيرة وغير مؤلمة. إذا لم تنجح العلاجات المنزلية أو كانت الثآليل منتشرة في جميع أنحاء الجسم ، يجب عليك استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب.