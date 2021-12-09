نشرة المرأة والصحة.. آخر صيحات المكياج لعام 2022.. علاج مشكلة ترهل الجلد في الوجه

نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها.

احتلت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤشر البحث خلال الفترة الماضية بشكل كبير، وكان ذلك بسبب مصورها بأزمة صحية قوية، مما دفع العديد من الأشخاص للدعاء لها بالشفاء.

واليوم تحل الفنانة ياسمين عبد العزيز، ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ، للتحدث لأول مرة عن أزمتها الصحية بالتفاصيل.

صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى ، إن جراحي الأوعية الدموية يقومون بالعمليات الجراحية لمعالجة أمراض الأوعية الدموية الخلقية والمكتسبة، فجراحو الأوعية الدموية يتمتعون بمهارة غير اعتيادية في التعامل مع النزيف الكبير والغزيز وكذلك الأوعية الصغيرة والمصابة، وغالبا ما تتأثر أعضاء أخرى في هذا النوع من العمليات لذلك فإن هناك تعاون كبير مع الإختصاصات الجراحية الأخرى كالجراحة الباطنية, جراحة القلب والمسالك البولية وأمراض النساء وجراحة الصدر والتصوير والأشعة .

التنمر عند الأطفال تجربة مخيفة ومؤلمة. يؤذي المتنمرون الضحية بعدة طرق ، مما يؤثر على احترام الذات لدى الطفل الذي يتعرض للتنمر. يعاني العديد من الأطفال الذين يتعرضون للتنمر من مشاكل نفسية خطيرة في نهاية المطاف.

مرض السكري، الملقب بـ"القاتل الصامت"، هو حالة تؤثر على ملايين الناس في جميع أنحاء العالم، ويعد السكري من النوع 2، هو الشكل الأكثر شيوعًا للمرض، حيث يصيب ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي مرضى السكري.

صرحت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمدرب الدولي لحقن الفيلر والخيوط الفرنسية، أن الكثير من الأشخاص يعانون من مشكلة ترهل الجلد فى الوجه والرقبه وظهور التجاعيد والتى قد تؤثرعلى شكل الإنسان، كما تؤثر على الحاله النفسيه له, يكون ذلك غالبا نتيجه التقدم فى السن خاصه انه مع تقدم السن يقل افراز ماده الكولاجين Collagen والايلاستين Elastin ومن ضمن أسباب الترهل أيضا فقدان الوزن, والتدخين, وتناول المشروبات الكحولية والتعرض المباشر لأشعة الشمس بصفة مستمرة.

من المناسب أن يذهب المرء إلى الطبيب من وقت لآخر لمعرفة ما إذا كان كل شيء على ما يرام في الجسم ، ولاتخاذ التدابير الوقائية إذا لزم الأمر.

يمكن أن يحدث سرطان الخصية - المعروف أيضًا باسم سرطان الخصيتين الموجود في كيس الصفن - في أي عمر ، ولكنه أكثر شيوعًا في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا ، كما يقول الدكتور تانايا ، المعروف أيضًا باسم دكتور كوتروس

قد يكون التحضيرات للفرح يمكن أن يكون وقتًا محيرًا للغاية بالنسبة للعرائس عندما يتعلق الأمر باختيار مظهر أكثر أيامهن تميزًا نظرًا لاتجاهات المكياج العديدة التي تسود هذا الموسم.