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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازيراتي جريكال تروفيو 2023 تظهر تحت التمويهات.. صور

سيارة مازيراتي جريكال
سيارة مازيراتي جريكال تروفيو موديل 2023

نجحت العدسات التجسسية من التقاط مجموعة من الصور الجديدة عن قرب لأحدث سيارات شركة مازيراتي الإيطالية الشهيرة جريكال تروفيو موديل 2023، وذلك أثناء اختبارها في إحدى المناطق الجليدية تمهيداً لدخولها مرحلة الاختبارات النهائية، التي لم يتم تحديدها حتى الآن، بسبب أزمة النقص العالمي في أشباه الموصلات.

ظهرت النسخة الاختبارية من سيارة مازيراتي جريكال تروفيو 2023 تحت مجموعة كبيرة من التمويهات الحمراء المشابهة لملابس الكريسماس التي أخفت جميع ملامح أجزائها الخارجي، وذلك من خلال عده صور نشرها موقع .motor1

 

وتنتمي سيارة مازيراتي جريكال تروفيو موديل 2023 الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV” وتعد ثاني سيارة تنتجها الشركة الإيطالية في هذه الفئة بعد شقيقتها الكبرى مازيراتي ليفانتي تروفيو، والتي من المتوقع أن تدخل في منافسة شرسة مع السيارة الألمانية بورشه مكان GTS.

تأتي سيارة مازيراتي جريكال تروفيو موديل 2023 بتصميم رياضي جديد وفاخر يسمح لها بتوفير مساحة كبيرة للتخزين ومقصورة داخلية واسعة توفر مستوى عالي من الراحة أثناء السفر والرحلات الطويلة الشاقة، وتظهر الجنوط بتمويهات قليلة وتصميم مختلف حيث تظهر بطابع رياضي أكثر، كما تحتوي على أقراص مكابح حمراء اللون أكبر حجماً من باقي طرازات جريكال.

 

تشير التوقعات الى ان سيارة مازيراتي جريكال تروفيو موديل 2023 ستعتمد على محرك V6 مزدوج التيربو بسعة 3000 سي سي مثل المحرك الموجود في سيارة مازيراتي الخارقة MC20، يمكنه توليد قوة تصل الى 621 حصانًا وعزم أقصى للدوران يصل الى 730 نيوتن/متر، وتبدو هذه أرقام مواصفات قوية جداً بالنسبة لسيارة الكروس اوفر، لأنه سيجعلها تتخطى سيارة ليفانتي تروفيو الأكبر حجمًا منها والتي تبلغ قوة محركها 580 حصانًا، لذلك من الممكن أن تخضع لمجموعة تعديلات جديدة.

ستتوفر سيارة مازيراتي جريكال تروفيو موديل 2023 بنظام دفع رباعي للعجلات، ولكن عندما يتم قيادتها على الوضعية الرياضية لن تكون قادرة على إرسال عزم الدوران الى العجلات الخلفية، بالإضافة لناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

 

مازيراتي سيارة الكريسماس السيارات SUV الكروس اوفر الرياضية تجسسية الاختبارية تروفيو الإيطالي

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