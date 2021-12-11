آخر المستجدات حول أزمة الأهلي فى مونديال الأندية بالإمارات

كشف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذى بالنادى الأهلي عن آخر المستجدات بشأن أزمة مواعيد أمم إفريقيا مع كأس العالم للأندية إضافة إلى استاد القلعة الحمراء الجديد.

قال الدكتور سعد شلبي عبر تصريحات تليفزيونية: لم تصل الأهلي أى ردود نهائية بشأن تعارض مواعيد بطولتي كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم للأندية وننتظر خطابات رسمية من جانب ثلاث جهات وهم الاتحاد المصري والأفريقي والدولي حول مواعيد مونديال الأندية بالإمارات.



ونفى الدكتور سعد شلبي وجود اتفاق مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر حول ترك بعض اللاعبين الدوليين للأهلي وقال: الحديث عن ذلك مجرد اجتهادات ولدينا ثقة كبيرة في مساندة اتحاد الكرة للقلعة الحمراء لأننا نمثل مصر في بطولة دولية.



وعما تردد حول تمسك النادى الأهلي بلاعبيه الدوليين قال: لن نستبق الأحداث والأهلي دائمًا ما يساند المنتخبات الوطنية.

وعن آخر تطورات استاد الأهلي الجديد قال : هناك مراحل متقدمة بشأن استاد الأهلي الجديد وأيضًا هناك مراحل متقدمة بشأن تسميته.

كان حسام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك في تدريبات الكرة أمس الجمعة على ملعب التتش والتي اشتملت على جانب خططي؛ استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

حسام حسن يعود



وشارك حسام حسن في تدريبات الكرة بعد تعافيه من الإصابة في الركبة التي تعرض لها خلال مباراة غزل المحلة ببطولة الدوري الممتاز.



وواصل الأهلي استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي، حيث خاض الفريق مرانه ظهر اليوم تحت إشراف بيتسو موسيماني المدير الفني وجهازه المعاون.



وحرص موسيماني على عقد جلسة مع معاونيه على هامش المران لمواصلة التحضير لمباراة السوبر الإفريقي، كما عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين بملعب التتش.



وخاض لاعبو الأهلي فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال بعد عودته إلى القاهرة، وركز الجهاز الفني على الجانب الخططي خلال مران اليوم.



ويخوض الفريق مباراة ودية غدا أمام طلائع الجيش على ملعب التتش، لتجهيز جميع اللاعبين قبل السفر إلى قطر المقرر له منتصف الشهر الجاري استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي في المباراة المقرر إقامتها يوم 22 ديسمبر الجاري.



المعروف أن الأهلي هو البطل المتوج بآخر نسخة من بطولة كأس السوبر الافريقي على حساب نهضة بركان المغربي في ‏المباراة التي أقيمت بقطر.



ويسعى الأهلي لتحقيق لقب إفريقي جديد إلى دولاب بطولاته عندما يواجه الرجاء المغربي المتوج ببطولة ‏الكونفدرالية.‏