فنانات تخلين عن شعورهن بعد الانفصال.. ما الأسباب وراء ذلك ؟

هناك الكثير من النساء اللائي قاموا بقص الشعر بعد الانفصال عن أزواجهن، وكانت أقربهم الفنانة شيرين عبد الوهاب، ومن قبلها الفنانة أصالة نصري والتي فاجأت متابعيها بأنها تخلت عن شعرها الطويل ، وقامت بقصة جرسون.

لهذا السبب تلجأ الفنانات للتخلي عن شعرها بعد الإنفصال





وبالنسبة للفنانات العالميات، فقد اعتمدت الفنانة كاتي بيري على قص شعرها بعدما انفصلت عن أورلاندو بلوم، وقامت أيضا عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد بالتخلي عن شعرها وقصه بعدما انفصلت عن حبيها أبيل تسفاي، وفقا لما نشر في موقع harpersbazaar .





و قالت عالمة النفس الإكلينيكية سيما هينجوراني، إن السبب في أن النساء يقمن بالتخلص وقص الشعر بعد الانفصال، هي أنها تشعر بأنها تريد أن تغير حياتها، ويعتبر التغيير الأول في التخلي عن شعرها هو التصرف الأقوى في الظهور بأنهم أقوياء في التخلي عن أى شئ مهما كان ثمينا بالنسبة لهم كالشعر.



وأفادت هينجوراني، تمر المرأة بعد الإنفصال بفترة إنكسار طويلة، ولكن عندما ينتهي البكاء ، وتتوقف عن الانهيار فإنها تبدأ في جمع شتات نفسها مرة أخرى، وتظهر رغبة ملحة لديها في تغيير شيء مثير في مظهرها الخارجي.

تخلي الفنانة سيرين عبد الوهاب عن شعرها



وأشارت هينجوراني، إلى أن أغلب النساء تقوم بالتركيز على شعرها لأنه يعتبر مركز جمال أى أمرأة، ويبدو لها بأن التخلي عنه وقص الشعر قد يجعلها تبدوا أقوى أمام الجميع، بالإضافة إلى انه يعطيها قوة كبيرة في التخلي عن أى شئ بعد ذلك.



وأكدت هينجوراني، بأن أغلب تصريحات النساء بعدما قاموا بقص الشعر بعد الانفصال كانت رغبة بالارتياح والانطلاق من جديد، وكأن الشعر كان يمثل لهم عبئا على أكتافهم، ويبدو هنا أن أغلب النساء الذين قاموا بقص شعرهم كانوا يشعرون بالضعف، ولكن دافعهم في التخلص من هذا الشعور دفعهم لإجراء تغيير كبير على شكلهم الخارجي لكي تشعر بتحسن.



وأوضحت هينجوراني، أنه تحدث بعض النساء بأن قص الشعر بعد الإنفصال غالبا ما يتعلق بأن يشعر يمكن ان يجعلهم يتماثلون للشفاء بعد الانفصال ، كما لو كانت تتخلص من بعض الوزن الثقيل وتصبح أخف وزنا وأكثر حرية.