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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصريح شيرين الذهاب لطبيب نفسي.. هل المشاهير بحاجة للاستشارات النفسية؟

أزمة شيرين عبد الوهاب
أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

بعد أن صرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها لجأت لطبيب نفسي كي تتخطى أزمتها مع حسام حبيب، ويعتبر اللجوء للطبيب نفسي أمرا طبيعيا للغاية وهو أصبح مثل باقي التخصصات الطبية الضرورية، وذلك لما له من دور عظيم في تخفيف الضغط الذي يشعر به الشخص، ومساعدتهم في تخطي الأزمات الصعبة التي يمرون بها والتي تصعب على البشر في بعض الحالات التغلب عليها .

 

حاجة المشاهير والفنانين لزيارة الطبيب النفسي

 

وقال الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس والاستشاري النفسي، المشاهير والفنانين ولاعبي كرة القدم من الأشخاص الذين عليهم الأضواء باستمرار، مما يجعلهم تحت ضغط شديد ، ويجعلهم بحاجة إلى الذهاب إلى طبيب نفسي.
 


وأفاد درويش في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب صرحت بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب أنها كانت تقوم بزيارة طبيب نفسي في أمريكا، وذلك كي تتخطى أزمتها النفسية نتيجة السيطرة والاستعباد عليها من قبل زوجها .

وأوضح درويش، أنه في حالة الفنانة شيرين عبد الوهاب فإن شخصيتها تميل إلى السكوت لفترات طويلة عن التجاوزات التي تحدث بحثها، وذلك بسبب تعلقها الشديد، وهو أمر غير صحي ويسمى في الطب النفسي بالتعلق المازوخي، وهو ان يتقبل الشخص الإهانة والتقليل من شأنه من قبل الشخص الذي يتعلق به.

 

حاجة المشاهير والفنانين لزيارة الطبيب النفسي


وأضاف درويش، إلى أن وقوع مشكلة لفنان أو فنانة هو أمر طبيعي يحدث لباقي البشر، ولكن بسبب شهرتهم فقد يقع الأمر على عاتقهم بضغوط نفسية أكبر تجعلهم بحاجة أكبر إلى الذهاب لطبيب نفسي.

وأكد درويش، ان دور الطبيب النفسي بشكل عام يكمن في مساعدة الأشخاص على تخطي الأزمات الصعبة، وفهم الأشخاص من حولهم، ومساعدتهم في التصرف بشكل سليم في المواقف التي يمرون بها . 

 

الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس والاستشاري النفسي
طبيب نفسي المشاهير شيرين عبد الوهاب حسام حبيب التعلق المازوخي

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