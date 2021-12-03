أنا حاليا حرة| أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب.. وابنتها لـ حسام حبيب: أنا بكرهك

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال حوار مع الإعلامية نضال الأحمدية نشر في موقع الجرس، عن لجوئها لطبيب نفسي مؤخرا قائلة: “مكنتش أتخيل إن هيجي يوم أتكلم معاكي كلام مش هقوله للدكتور بتاعي”.

واستطردت: "الطبيب النفسي دلوقتي زي الباطنة والجلدية اللي مبيعترفش إنه محتاج دكتور نفسي يتابعه يبقى مش فاهم مقداره في الدنيا".

وتحدثت شيرين عبد الوهاب، عن حياتها الخاصة حاليا بعد التأكيد على انفصالها من المطرب حسام حبيب قائلة:" أنا رجعت خلاص وجاهزة ومش هخلي حاجة تعطلني".

وقالت شيرين عبد الوهاب إنها حاليا حرة، واستعادت حياتها موضحة: "كل خسارة وليها تمن.. أنا دلوقتي ببني شيرين جديدة مش محتلة ومش مستعبدة.. ولا هقبل أكون كده تاني".

في سياق متصل عبرت ابنه شيرين عبد الوهاب عن كرهها لـ شخص يدعى “h" ،ونشر فيديو قالت فيه الفيديو إلى هذا الشخص الذي يبدأ اسمه بحرف H؛ هذا الأغنية موجهة لك.

واستعانت ابنه شيرين بأغنية I hate u " أنا بكرهكِ.. لتوجهها لحسام حبيب حيث لاقت تفاعل من متابعيها .