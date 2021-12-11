مطار مرسى علم يستقبل اليوم 24 رحلة طيران دولية تقل 3000 راكب

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، 24 رحلة طيران دولية، تقل علي متنها قرابة 3000 سائح من جنسيات مختلفة، ضمن 68 رحلة طيران تصل للمطار خلال الأسبوع الجارى.

وأكد مصدر من مطار مرسى علم الدولى، أن أكثر الرحلات وصولا لمرسى علم هي الرحلات الأوكرانية، حيث يصل خلال الأسبوع الجارى 24 رحلة طيران من المطارات الأوكرانية يليها الرحلات البولندية، حيث يستقبل المطار اليوم 24 رحلة من مطارات دولية مختلفة.

وأضاف المصدر أن الجهات المختصة تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا علي الوافدين بدقة شديدة بمجرد وصولهم الي ارض المطار وصولا الي الفنادق .

وأكدت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى وبداية من اليوم السبت وصول 68 رحلة طيران، بينها 9 رحلات أوروبية، و3 رحلات داخلية.

وكشفت جداول الطيران خلال الأسبوع، أن من بين رحلات الوصول رحلتين من هولندا و4 رحلات من إيطاليا، و5 رحلات من التشيك، و13 رحلة بولندي، و24 أوكرانيا، و2 سويسرا. كذلك تصل خلال الاسبوع المقبل 3 رحلات داخلية من مطار القاهرة، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من بيلا روسيا، حيث تشهد الفنادق السياحية بمرسى علم حالة من الانتعاشه السياحية بأغلب الفنادق المختلفة .

على الجانب الآخر شارك اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ،، هيئة الرقابة الإدارية احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2021 ، بحضور العميد اسلام عادل رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة البحر الأحمر ، واللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة و اللواء عاطف وجدى السكرتير العام المساعد ، والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و العديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

ومن جانبه وجه المحافظ الشكر لهيئة الرقابة الإدارية علي الجهد المبذول خلال الفترة الحالية ، مؤكداً علي أهمية الدور السامى و الفعال للهيئة فى مكافحة الفساد ، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ومن هذا المنطلق كان هناك التزام على الدولة بإطلاق الاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد عام 2014، ثم إعادة إعداد الاستراتيجية وإطلاق المرحلة الثانية منها فى عام 2019 والتى تستمر حتى 2022 .

وفي ذات السياق قدم العميد اسلام عادل الشكر للسيد المحافظ علي حفاوة الاستقبال ودعمه المتواصل ، كما قام بتقديم عرض مختصر عن اختصاصات وأهداف هيئة الرقابة الإدارية ، مؤكداً أن الهيئة تهدف الي منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة ، وحفاظاً علي المال العام وغيره من الاموال المملوكة للدولة .

هذا و تحتفل مصر والعالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر من كل عام للاحتفال به .