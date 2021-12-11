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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد رفعت يسجل هدف مصر الثاني في مرمى الأردن

صدى البلد

تمكن منتخب مصر من تسجيل الهدف الثاني في شباك نظيره الأردني، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الجنوب القطري، ضمن منافسات الجولة المؤهلة لدور نصف نهائي بطولة كأس العرب.

توغل محمد شريف بين دفاعات منتخب الأردن، ومرر كرة سريعة أرضية داخل منطقة الجزاء سددها رفعت وتسكن الشباك وتصبح النتيجة 2-1.

 

 

تفاصيل المباراة..
استطاع منتخب مصر أن يشكل هجمة أولى على مرمى منتخب الأردن في الدقيقة الخامسة عن طريق أحمد فتوح الذي راوغ ومرر كرة لزيزو الذي تحرك من الجبهة اليسرى ومرر عرضية خطيرة ولكن مرت بسلام على الأردن.

حاول منتخب الاردن اختراق دفاع منتخب مصر ولكن يبدو أن اللاعبين في حالة تركيز كبيرة، جعلت لاعبي الأردن اللجوء للتسديد من الخارج، ولكن الشناوي حصن منيع.

شكل منتخب مصر هجمة اخرى ولكن من الجبهة اليمنى هذه المرة، عن طريق عمر كمال ومصطفى فتحي اللذان شكلا ثنائي رائع ولكن انتهت الكرة مثل الهجمة الأولى.

وفي أول هجمة للمنتخب الأردني سدد يازين لاعب الفريق كرة صاروخية لم يتمكن الشناوي أن يصنع أمامها شئ لتسكن الشباك ويتقد الاردن 1-0.

تألق محمد الشناوي في كرتين متتاليتين وانقذ مرمى منتخب مصر من هدف مؤكد في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

التحم احد لاعبي منتخب الأردن مع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر.

تصدى القائم والعارضة بمرمى منتخب مصر لتسديدة صاروخية من لاعب الاردن بالكربون من تسديدة الهدف الاول.

سقط فتوح أرضاََ واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي للمنتخبين للاطمئنان على اللاعبان، ومرت الكرة بسلام واستكمل اللاعبان المباراة دون تعرض أحدهما للاصابة.

وتعادل مروان حمدي للفراعنة في الدقيقة 45 من عمر المباراة عن طريق رأسية من داخل منطقة الجزاء.

في بداية شوط المباراة الثاني صنع لاعبي منتخب مصر هجمة رائعة، وصل خلالها مصطفى فتحي داخل منطقة الجزاء، ومرر كرة لمروان حمدي الذي مررها بعرض الملعب لتمر من بين أقدام حسين فيصل وتضيع على منتخب مصر فرصة هدف التقدم.

رد منتخب الاردن على الفراعنة بهجمة قوية قي الدقيقة 52 من عمر المباراة، بعد توغل رائع من يازين صاحب الهدف الاول ومرور من دفاع منتخب مصر وتسديد كرة قوية على يمين الشناوي ولكن تبعد عن المرمى بسنتيمترات.

تعرض حمدي فتحي لاعب منتخب مصر للإصابة، بعد سقوطه في أرضية الملعب.

استدعى حكم المباراة الجهاز الطبي لمنتخب مصر لعلاج حمدي فتحي، ولم يتدارك الأمر وخرج فتحي مصاباََ من الملعب في الدقيقة 68.

 

وفي الدقيقة 71 أجرى كيروش تبديلان، بخروج مصطفى فتحي ونزول افشة، ونزول مهند لاشين بدلاََ من حمدي فتحي

تشكيل منتخب مصر: 
محمد الشناوي 1 أحمد ياسين ٢ محمود الونش ١٥ عمر كمال ٣ أحمد فتوح ١٣ عمرو السولية ٣ حمدي فتحي ٥ حسين فيصل ٢٠ مصطفي فتحي ٨ أحمد سيد زيزو ٢١ مروان حمدي

وضم تشكيل الأردن كل من:


حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع : محمد أبو حشيش – هادي الحوراني- عبد الله نصيب ديارا – إحسان حداد

خط الوسط : علي علوان – نور الدين الروابدة – بهاء عبد الرحمن – محمد أبو زريق شرارة – محمود مرضي

خط الهجوم : يزن النعيمات.

 

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