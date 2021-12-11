خطة إخوان تونس للعودة إلى الحياة السياسية

قال الكاتب الصحفي ماهر فرغلي، المتخصص في ملف الإسلام السياسي، إن النمسا وألمانيا أسستا مراكز لرصد أنشطة الإسلام السياسي، والجماعات التابعة لها.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم منع الشعارات الدينية في النمسا، موضحا أن بعض الأوروبيين لا يفرقون بين القاعدة والإخوان وداعش وغيرها من جماعات الإسلام السياسي.



وأشار إلى أن الإخوان يتراجعون في تونس، ويحاولون الخروج من عباءة الجماعة ويدعون أنهم لا ينتمون لها، موضحا أن تراجع الإخوان هو تراجع للإسلام السياسي في شمال أفريقيا.



وتابع الكاتب الصحفي ماهر فرغلي، المتخصص في ملف الإسلام السياسي، أنه في الفترة المقبلة سيكون هناك انبثاق كبير من حزب النهضة لتتمكن الجماعة من العودة للحياة السياسية مجددًا.



