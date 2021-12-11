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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 160 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات شانجان السفين موديل 2021 | صور

تبدأ من 160 الف ..
تبدأ من 160 الف .. شانجان السفين موديل 2021

تعتبر النسخة شانجان السفين موديل 2021 واحدة من اشهر الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان داخل السوق المصري خلال الفترة الاخيرة، حيث تضم باقة من التجهيزات بحسب الفئة المطروحة، إلى جانب الخيارات الفنية ايضا.

محرك السيارة شانجان السفين موديل 2021

تمتلك الفئة الاولى محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، قادر على انتاج قوة 101 حصان، وعزم اقصى للدوران 135 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة مانيوال من 5 نقلات، بينما تضم الفئتين الثانية والثالثة محركا رباعي الاسطوانات ايضا ولكن بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة 107 حصان، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء خماسية السرعات.

تصميم وقياسات السيارة شانجان السفين موديل 2021

 

دعمت شانجان السفين موديل 2021 بجنوط تتراوح بين 14 و 15 بوصة، مع مصابيح حادة المظهر، وشبك أمامي متعدد المقاطع الهوائية، بينما تأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت 4390 مم للطول، وبعرض يبلغ 1725 مم، و1490 مم للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين للحقيبة الخلفية تتسع لـ 382 لترا.

انظمة الامان للسيارة شانجان السفين موديل 2021

 

تضم السيارة شانجان السفين موديل 2021 باقة من تجهيزات الامان باختلاف الفئات المطروحة ومنها، مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، إلى جانب حزمة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى حساسات ركن وكاميرا لسهولة التحكم، وخاصية الثبات الالكتروني، ومتابعة ضغط الهواء للاطارات.

أسعار السيارة شانجان السفين موديل 2021 داخل السوق المصري 

 

الفئة الأولى مانيوال L1 موديل 2021 بقيمة قدرها 159.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك L1 موديل 2021 بقيمة قدرها 179.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك L2 موديل 2021 بقيمة قدرها 195 الف جنيه.

رقم ا قياسي ا موديل 2021 شانجان السفين شانجان السفين موديل 2021 السيارة شانجان السفين موديل 2021

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