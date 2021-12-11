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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدارسون في برنامج الإدارة الرياضية ينفذون تدريبًا عمليًّا في النادي الأهلي

صدى البلد

نفذ الدارسون المشاركون في برنامج الإدارة الرياضية القائم بين النادي الأهلي والجامعة الأمريكية جانبًا من التدريب العملي الخاص بالبرنامج، من خلال زيارتهم لمقر النادي اليوم.

والتقى الدارسون بالدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، الذي ألقى محاضرة، تحدث خلالها عن استراتيجية النادي الأهلي التي يضعها مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وتحدث المدير التنفيذي عن الطموحات والأهداف المستقبلية للنادي، بوصفه أكبر الأندية في إفريقيا والشرق الأوسط، وعن المستهدف تحقيقه خلال الفترة القادمة من خلال الخطط التي وضعها مجلس الإدارة.

وقال سعد شلبي إن الإدارة التنفيذية بالنادي تعد وحدة عمل متكاملة تنفذ سياسات مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن الأهلي يضم نخبة متميزة من الخبرات في مختلف الإدارات.

وأكد المدير التنفيذي أن النادي الأهلي دائمًا ما يبحث عن التميز وتعظيم موارده عن طريق مشروعات جديدة وأفكار خارج الصندوق.

واستمع الدارسون إلى محاضرتين عن التسويق والإعلام، حيث تحدث أمير توفيق عن استراتيجية إدارة التسويق.

وحضر جانبًا من تلك المحاضرات المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، والدكتور محمد سراج عضو مجلس الإدارة.

يأتي برنامج الإدارة الرياضية بالتعاون بين النادي الأهلي والجامعة الأمريكية، في إطار الدور المجتمعي للنادى انطلاقًا من توجهات مجلس الإدارة.

تصل مدة المحتوى التعليمى إلى 30 ساعة، ويحتوي على عدد من البرامج الدراسية، وهي الإدارة الرياضية، والرعاية والتسويق الرياضي، والإعلام الرياضي، وإدارة الأحداث الرياضية، وعلم النفس الرياضي، والقانون الرياضي، ويتم تدريسها عن طريق عدد من المحاضرين المصريين والأجانب.

ويهدف النادي من تعاونه مع الجامعة الأمريكية إلى رفع المستوى التثقيفي والتعليمي للكوادر الشبابية والمستقبلية على المستوى الإداري والرياضي والإعلامي، وتأهيلها بالشكل الاحترافي لمواكبة التطور الذي تشهده الرياضة، بعدما أصبحت صناعة ومجالًا استثماريًّا كبيرًا، يلعب دورًا مؤثرًا في اقتصاد العديد من الدول، ليكون الأهلي هو أول نادٍ في المنطقة العربية يطلق مشروعه التعليمي في الإدارة الرياضية، ويتواكب مع كبرى الأندية العالمية، مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي ويوفنتوس.

 

الدارسون المشاركون برنامج الإدارة الرياضية النادي الأهلي والجامعة الأمريكية سعد شلبي

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