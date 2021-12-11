حق الشباب لازم يرجع..أهالي طلاب الشيخ زايد: أولادنا اتفرموا فى الحادثة .. شاهد

قالت أحد جيران ضحايا حادث دهس 4 طلاب بمنطقة الشيخ زايد، على يد نجل رجل أعمال يمتلك سلسلة محلات شهيرة، انها في صدمه من الذي حدث و انها لا تصدق عدم وجود هؤلاء الشباب، مضيفة ان احد الضحايا وهو "يوسف" الذي كان يسكن مع اسرته في نفس العقار، كان يتردد عليها كل يوم ليسألها إن كانت تحتاج لشراء شيء او للذهاب للطبيب لأنها كانت مريضة سرطان و هو الذي كان دائما بجانبها هو وأصدقاؤه.

اكدت انهم كانوا نعم الخلق و التربية و مواظبون علي أداء الصلاة، و كانوا معروفين بطيبتهم و ادبهم و ملتزمين في دراستهم، قاموا بعمل مشروع سندوتشات لمساعدة أهلهم و الاعتماد علي انفسهم في المصاريف.



وأضافت "خالة" يوسف احد ضحايا الحادث ان والدته في صدمه و غير مدركه الذي يحدث، مضيفه ان والد المتسبب في الحادث عرض علي اسر الشباب الضحايا مبلغ مالي كبير جدًا لكنهم رفضوا و يطالبون بالقصاص العادل.

أوضحت ان اصدقائهم قاموا بطباعة صورهم و تعليقها علي كل جدران منطقة الشيخ زايد حتي لا احد ينسي حقهم.

واختتم أصحاب الضحايا انهم لا يتركوا حق "يوسف و عبدالله و عمر و سعيد" و يريدون القصاص العاجل و رجوع حق اصحابهم.

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وكان قد دهس شاب، نجل رجل أعمال يمتلك سلسلة محلات شهيرة، ٤ طلاب عقب اصطدامه بهم بمدينة الشيخ زايد، فجر اليوم الجمعة.

تبين أن سيارة ملاكي اصطدمت بأخرى تقل ٤ طلاب عند دوران قائدها اتجاه فرع النادي الأهلي، ما أسفر عن مصرعهم.

وأفاد شهود عيان بأن قائد السيارة المتسبب في الحادث يدعى "ك.ا." كان يسير بسرعة جنونية.



وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث تنسيقا مع رجال المرور لرفع آثار الحادث، والوقوف على ملابساتها.



وحرر أهالي الضحايا الأربع، محضرا ضد المشكو في حقه بتهمة التسبب في وفاة أبنائهم.