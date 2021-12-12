ربنا يجعلكوا سند ليا والحضن اللي بيداويني ويديني الآمان.. الفنانة شيرين توجه رسالة لجمهورها.. فيديو

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة إلي حسام حبيب قائلة " أنت إنسان كويس جدا ومعدنك نضيف جدا وياريت تشتغل علي نفسك وأنت كنت ظالم نفسك والراجل لازم يفضل راجل ، مؤكدة انه لدية أشياء جميلة كثيرة وحرام تدفن .

ووجهت شيرين عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر "رسالة إلي جمهورها قائلة " ربنا يجعلكوا سند ليا والحضن اللي بيداويني ويديني الآمان "

واستكملت شيرين عبد الوهاب ، أن حسام عندما أتي إلي والدتي وطلب منها يدي أول مرة قالت له "اجري اجري إحنا هنعيل " وكانت تري دائما إننا أصدقاء ولا يجب الا نكون غير ذلك وهي كان معها حق.