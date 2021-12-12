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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قلتلها أنا بتعلم معاكي.. شيرين تحكي حديثا مؤثرا مع بنتها عن الحياة والأمومة والتربية.. فيديو

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

قالت الفنان شيرين عبد الوهاب إلي ابنتها " أن الدنيا تستأهل أن  إحنا نجرب علشانها وانا بتربي معاكوا وحسام بيتربي معانا و إحنا كلنا بنتربي سوأ وبنكبر مع بعض .

وأضافت شيرين عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه  " ام بي سي مصر "، أنا معرفش أزاي أكون أم  ومازالت صغيرة والأمومة شيء صعب وانا لن اترك لأبنائي فلوس وسوف اترك لهم حب ربنا .

واستكملت شيرين عبد الوهاب ، أن حسام عندما أتي إلي والدتي وطلب منها يدي أول مرة قالت له "اجري اجري أحنا هنعيل " وكانت تري دائما إننا أصدقاء ولا يجب إلا نكون غير ذلك وهي كان معها حق.

 

برنامج الحكاية شيرين عبد الوهاب شيرين امومة الحكاية التربية الفنان شيرين عبد الوهاب حسام

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