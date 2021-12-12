قلتلها أنا بتعلم معاكي.. شيرين تحكي حديثا مؤثرا مع بنتها عن الحياة والأمومة والتربية.. فيديو

قالت الفنان شيرين عبد الوهاب إلي ابنتها " أن الدنيا تستأهل أن إحنا نجرب علشانها وانا بتربي معاكوا وحسام بيتربي معانا و إحنا كلنا بنتربي سوأ وبنكبر مع بعض .

وأضافت شيرين عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر "، أنا معرفش أزاي أكون أم ومازالت صغيرة والأمومة شيء صعب وانا لن اترك لأبنائي فلوس وسوف اترك لهم حب ربنا .

واستكملت شيرين عبد الوهاب ، أن حسام عندما أتي إلي والدتي وطلب منها يدي أول مرة قالت له "اجري اجري أحنا هنعيل " وكانت تري دائما إننا أصدقاء ولا يجب إلا نكون غير ذلك وهي كان معها حق.