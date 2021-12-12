خلال المباراة.. شاهد مشجع يعرض الزواج على حبيبته وسط المدرجات|فيديو

فاز الحب على كرة القدم وسرق المشهد من الساحرة المستديرة، فبدلًا من انتظار جماهير إنجلترا وأستراليا للنتيجة الحاسمة بين الفريقين خلال مباراة الكريكت.



أصبحت الجماهير تنتظر الرد "بالإيجاب" من إحدى مشجعات أستراليا التي عرض عليها حبيبها مشجع إنجلترا الزواج بين المدرجات.

أثار مقطع فيديو مذهل ضجة وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال مباراة الكريكت بين إنجلترا أستراليا أول أمس.

فقد وثق المقطع لحظة نزول مشجع إنجليزي على ركبته أمام حبيبته (مشجعة أسترالية) لطلب الزواج منها خلال المباراة، مما أثار ضجة الجماهير.

لم تستغرق حبيبته وقتًا طويلاً في قول "نعم"، مما أثار تصفيقًا كبيرًا من الجماهير، تبعها تبادل الثنائي العناق والقبلات.