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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيرين عبد الوهاب تكشف من أين أتت لها فكرة قص الشعر؟ ومين اللي حلقها.. فيديو

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، إن فكرة قص شعري جاءت لي من والدي "وراثة " ووالدي أصوله كانت تركية ويمتازون بالقوة والجسم الضخم والشعر الكثيف الأسود ، لافتة أن والدهت عندما كان يغضب كان يحلق شعره .

وأضافت شيرين عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه  " أم بي سي مصر "، ووالدتي كانت تقول عندما يحلق أبي شعرة انه ليس في حالته الطبيعية وانا من ورثت هذا عن أبي دون إخوتي ، مؤكدة أنها هي من قامت بحلق شعرها لنفسها بواسطة ماكينة الحلاقة وبعدها جلبت الكوافير حتي يجعل شعري كله طول واحد وشكل واحد لأني شوهت نفسي أثناء الحلاقة .

واستكملت شيرين عبد الوهاب ، إن شعري كان ناعما وحلوا وكثيفا وعندما مسكته بيدي بعد الحلاقة قائلة "فضلت أتفرج عليه " .

الفنانة شيرين عبد الوهاب الكوافير شيرين عبد الوهاب حلاقة الفنانة عبد الوهاب الفنانة شيرين الشعر

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