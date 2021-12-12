شيرين عبد الوهاب تكشف من أين أتت لها فكرة قص الشعر؟ ومين اللي حلقها.. فيديو

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، إن فكرة قص شعري جاءت لي من والدي "وراثة " ووالدي أصوله كانت تركية ويمتازون بالقوة والجسم الضخم والشعر الكثيف الأسود ، لافتة أن والدهت عندما كان يغضب كان يحلق شعره .

وأضافت شيرين عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر "، ووالدتي كانت تقول عندما يحلق أبي شعرة انه ليس في حالته الطبيعية وانا من ورثت هذا عن أبي دون إخوتي ، مؤكدة أنها هي من قامت بحلق شعرها لنفسها بواسطة ماكينة الحلاقة وبعدها جلبت الكوافير حتي يجعل شعري كله طول واحد وشكل واحد لأني شوهت نفسي أثناء الحلاقة .

واستكملت شيرين عبد الوهاب ، إن شعري كان ناعما وحلوا وكثيفا وعندما مسكته بيدي بعد الحلاقة قائلة "فضلت أتفرج عليه " .