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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية: تطهير وتعقيم المدارس ودور العبادة والأماكن الحيوية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تنفيذاً لخطة وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قامت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بجهود مكثفة في أعمال التطهير والتعقيم بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، وكذلك بدور العبادة، وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخري، ومواقف السيارات، وأماكن التجمعات، وماكينات الصرافة، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية.

 

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت التعليمية والصحية وغيرها، والرش بالكلور المخفف بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

 

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وفي سياق متصل قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ علي تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

 

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، لتجنب إنتشار العدوى، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل المشاركة علي المجهود المبذول، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

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