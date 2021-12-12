ورش عمل لتحويل مراكز الشباب بسيناء للخدمة المجتمعية

نفذت وزارة الشباب مجموعة ورش عمل من خلال مكتب الربط الإلكتروني بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بشمال سيناء، وذلك ضمن سياسة الوزارة في تحويل مراكز الشباب الى مراكز خدمة مجتمعية.

حضر ورش العمل مديري الإدارات الفرعية ومديري مراكز الشباب ومسئولي الربط الإلكتروني ومشرفي الأنشطة بمراكز الشباب.



وتم التنفيذ بأسلوب التدريب العملي حيث تضمن البرنامج ورش عمل نظرية صباحا والتطبيق العملي بمراكز الشباب مساء.

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة شمال سيناء، أن ورش العمل تستهدف بناء قدرات ورفع كفاءه العاملين بالشباب والرياضة فيما يتعلق بدراسة الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة، وكذلك قياس مدى تناسب البرامج والأنشطة المنفذة بمراكز الشباب مع رغبات تلك الفئات في ضوء توجهات الدولة في بناء الشخصية المصرية .



تفعيل الدور المجتمعي

كما تستهدف ورش العمل تفعيل منظومة الربط الإلكتروني ورقمنه مراكز الشباب وفقا للآليات التي تم صياغتها وتنفيذها من قبل الوزارة بما يؤدى الى تفعيل الدور المجتمعي وإعادة صياغة الصورة الذهنية لمراكز الشباب .

وقد تم تنفيذ ختام البرنامج بإدارة رمانة ومتابعة مركز الإبداع الرقمي بقرية قاطية والذى تم تجهيزه بالتعاون مع وزارة الاتصالات .