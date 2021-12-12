18 رحلة طيران تصل مطار الغردقة قادمة من روسيا اليوم

كشفت جداول التشغيل الخاصة بحركة وصول الرحلات السياحية القادمة من المطارات الروسية لمطار الغردقة الدولي، الاحد عن وصول ١٨رحلة منتظمة وشارتر من روسيا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة على الوافدين قبل دخولهم.

كما يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 8 رحلات طيران، تقل علي متنها قرابة 1000 سائح من جنسيات مختلفة، ضمن 68 رحلة طيران تصل للمطار خلال الأسبوع الجارى.

وكشفت جداول رحلات الوصول اليوم أن من بين وصول اليوم رحلة واحدة داخلية و7 رحلات دولية، بينهم رحلتين من إيطاليا ورحلتين من المانيا ورحلتين من أوكرانيا ورحلة من ملادوفا.

وأكدت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى وبداية من امس السبت وصول 68 رحلة طيران أسبوعية، بينها 9 رحلات أوروبية، و3 رحلات داخلية.

وكشفت جداول الطيران خلال الأسبوع، أن من بين رحلات الوصول رحلتين من هولندا و4 رحلات من إيطاليا، و5 رحلات من التشيك، و13 رحلة بولندي، و24 أوكرانيا، و2 سويسرا. كذلك تصل خلال الاسبوع الجارى 3 رحلات داخلية من مطار القاهرة، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من بيلا روسيا، حيث تشهد الفنادق السياحية بمرسى علم حالة من الانتعاشه السياحية بأغلب الفنادق المختلفة .

على الجانب الاخر اختتم المجلس القومي للمرأة، فرع البحر الأحمر، حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والتي جاءت هذا العام تحت شعار "كونى" والتي انطلقت فعالياتها 25 نوفمبر الماضى، والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، حتى 10 ديسمبر الموافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

من جانبها، قالت نيرمين أحمد أبو سريع، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، إن المجلس أطلق هذه الحملة للعام السادس على التوالي لمشاركة العالم جهوده وأنشطته لمواجهة هذه المشكلة العالمية الخطيرة.

وأوضحت مقررة القومي للمرأة بالبحر الأحمر، أن فرع المجلس بالبحر الأحمر شارك في فعاليات الحملة من خلال عقد العديد من الندوات واللقاءات التوعوية والتي وصلت الي 32 لقاء بمدن المحافظة "الغردقة – القصير – سفاجا – رأس غارب".

وتابعت: أن فرع البحر الأحمر قد حرص علي عرض رسائل توعوية خاصة بالحملة لخلق رفض مجتمعي للثقافات السلبية الموروثة حول العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها، وقد استهدف ما يقارب 1240 سيدة ورجلا، حيث جاءت السيدات والفتيات في المرتبة الأولي من المستفيدات والتي وصلت إلي 1200 سيدة وفتاة، بينما جاء الرجال بـ40 مستفيد في المرتبة الثانية، حيث تأتي مشاركة فرع المجلس ضمن جهود المجلس الحثيثة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله.