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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدلا من الكاميرون .. قطر تكشف حقيقة استضافة أمم إفريقيا

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

كشف جاسم الجاسم نائب رئيس العمليات لبطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر، حقيقة استضافة بلاده بطولة أمم إفريقيا 2022، بدلا من الكاميرون.

 

وقال جاسم الجاسم خلال مؤتمر صحفي :" لا يوجد أي شيء رسمي بشأن استضافة قطر بطولة أمم إفريقيا، بدلا من الكاميرون".

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وعن بطولة كأس العرب التي تحتضنها قطر حاليا، قال الجاسم:" تم بيع 476 ألف تذكرة حتي الآن، ونتوقع  إقبالا كثيفا على تذاكر مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية".

 

واصل :" مباراة مصر والجزائر في دور المجموعات شهدت أكبر حضور جماهيري، تليها مباراة قطر والإمارات في الدور ربع النهائي".

 

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في سياق متصل، أكد مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون أن بطولة أمم أفريقيا ستقام في موعدها بشكل طبيعي خلال يناير المقبل.

 

وقال المليجي في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ، "لن يتم إجراء أي تغيير على موعد البطولة وستقام في نفس الموعد المحدد من قبل".

 

وواصل :"ملعب الافتتاح يحتاج لبعض التعديلات وهو ما يتم في الوقت الحالي".

قطر أمم أفريقيا الكاميرون أمم إفريقيا 2022 كأس العرب

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