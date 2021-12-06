الأهلي يتمسك بحل أزمة تضارب مواعيد مونديال العالم مع أمم أفريقيا

تمسكت إدارة الاهلي بضرورة إيجاد حل لتضارب موعد بطولة العالم للاندية التي ستقام بأبوظبي مع بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون في الفترة من 9 يناير الي 6 فبراير المقبل.

ويشارك الاهلي في مونديال العالم التي ستقام في الفترة من 3 الي 12 فبراير بصوفه بطل النسخة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا.

وعقدت اللجنة التي شكلها محمود الخطيب، رئيس النادي، وضمت كلا من المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، وحسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وحنان الزيني مدير اللوائح والترخيص، اجتماعًا عبر خاصية «زوم» مع مسئولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي والاتحاد المصري، لبحث أزمة التعارض في المواعيد بين بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير إلى ٦ فبراير، وبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 3- 12 فبراير المقبل.

وطلب الأهلي ضرورة حل أزمة تضارب المواعيد بين البطولتين، بما يحافظ على حقوق النادي كاملة، وبما يكفل له التواجد بكامل قائمته في البطولة، رافضاُ في الوقت ذاته فكرة قائمة مفتوحة للتغلب علي غياب اللاعبين الذي سيتوجدوا مع منتخبات بلادهم.

ووعد مسئولو الاتحادين الدولي والإفريقي بحل الأزمة، بما يحقق تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في البطولة.

وكان الأهلي قد أرسل خطابًا لكل من الاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي، طلب فيه ضرورة حل أزمة تضارب المواعيد بين بطولتي الأمم الإفريقية وكأس العالم للأندية.