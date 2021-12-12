سعيد عبد العزيز: سبب رئيسي لاستبعاد كيروش لـ طارق حامد ورمضان صبحي

بعيدان عن مستواهما..

قال سعيد عبد العزيز، نجم الأهلي السابق، المدير الفني لفريق كيما أسوان، إن “طارق حامد لا يستحق التواجد مع المنتخب بسبب أدائه السيئ في الفترة الماضية، حيث لم يكن مستواه كما عودنا دائما، وكذلك رمضان صبحي، فكلاهما بعيدان عن مستواهما المعهود”.

وأكد “عبدالعزيز”، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر يقدم عروضا قوية في بطولة كأس العرب.

وأضاف نجم الأهلي السابق، أن كيروش مدير فني قوي، ويمتلك سيرة ذاتية جيدة، وتولى تدريب فرق كبيرة في أوروبا، وحاليا مع منتخب مصر يظهر واضحا فكره العالي من خلال تغييراته واختياراته.

وتابع “منتخب تونس من أقوى منتخبات شمال أفريقيا، ولكن مصر قادرة على تخطي عقبة دور نصف النهائي، والتأهل إلي نهائي البطولة”.

وأعرب عن أمله في تحقيق منتخب مصر لقب بطولة كأس العرب، خاصة أنهم أقرب المرشحين لتحقيق اللقب حتى إذا واجهنا قطر أو الجزائر.

وبسؤاله عن مروان حمدي، قال “كيروش مدرب مميز وله نظرة خاصة في اللاعب، وعلينا فقط دعمه وتوفير الاستقرار له، وليس تهديده بالرحيل”.

وأوضح “كيروش صنع توليفة رائعة من لاعبين، ونجح في التفاف الجماهير حول المنتخب، وهذا لم نجده مع حسام البدري”، مختتما “اللاعبون حاليًا يحبون بعضهم ويعلمون أنهم في مهمة قومية الآن نجد أن اللاعب الاحتياطي يحتفل مع الأساسي والفضل في هذا يعود لـ كيروش”.