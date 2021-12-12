تدريبات بدنية للاعبي الأهلي إستعدادا للرجاء البيضاوي

قاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين في تدريبات بدنية مكثفة في مران الفريق الذي أُقيم ظهر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة شهدت فقرات بالكرة واستمرت لمدة ساعة ضمن فقرات المران الجماعي.

وحرص المدير الفني للفريق على الاجتماع باللاعبين قبل المران لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بمباراة طلائع الجيش الودية أمس والإيجابيات والسلبيات في المباراة، فضلاً عن عدة أمور خاصة بالمرحلة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة السوبر الأفريقي المحدد لها ٢٢ ديسمبر الجاري.

وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش وديا أمس، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

ويخوض الأهلي ثاني ودياته أمام سموحة يوم الأربعاء المقبل، قبل السفر إلى قطر.

