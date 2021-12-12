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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالتعاون مع دولة الإمارات.. وزارة التربية والتعليم تعلن عن مسابقة "تحدي القراءة العربي"

مسابقةتحدي القراءة
مسابقة"تحدي القراءة العربي"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع دولة الأمارات العربية الشقيقة  عن مسابقة "تحدي القراءة العربي" للعام السادس علي التوالي، بعد موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ووجهت الوزارة، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بتكليف موجه عام المكتبات بالإعلان عن المسابقة في كافة مدارس المديرية، وسرعة حصر أعداد الطلاب المشاركين من المدارس طبقا للنماذج المعتمدة من الإدارة والتي تم إرسالها على البريد الإلكتروني للتوجيه، وحرصا منا على تحقيق مراكز متقدمة لجمهورية مصر العربية في مسابقة تعقد على مستوى الوطن العربي.

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وحددت وزارة التعليم، شروط التقدم لمسابقة تحدي القراءة العربي لجميع المراحل التعليمية وهي كالتالي:- 

- يشترط في الكتاب المقروء أن يكون باللغة العربية.

- أن يكون الكتاب ملائما للمرحلة العمرية للطالب.

- إذا زاد الكتاب على (١٠٠) صفحة في المرحلة الثانوية مثلا، فلا مانع من تلخيص ذلك الكتاب تحت تأشيرتين، فكتاب العبرات لمصطفى لطفي المنفلوطي يمكن تلخيصه تحت تأشيرتين، والأيام لطه حسين تحت ثلاث تأشيرات.

- لا مانع من قراءة الكتاب المترجم من لغات أخرى إلى العربية، القصة المقروءة من قبل طالب الصف الأول تقرأ بمساعدة الأم ثم نتدرج به حتى يقرأ بمفرده، وبذلك نحقق الهدف من مشروع تحدي القراءة العربي  وهوغرس حب القراءة منذ الصغر.

- يختار الطالب الكتاب الذي يشبع ميوله سواء كان كتابا تاريخيا أو دينيا أو اجتماعيا أو علميا أو قصة.

- القراءة في الصحف والمجلات لا تلخص في الجوازات.

-لا مانع من قراءة كتاب ما إلكترونيا.

- يحصل الطالب على الكتاب الذي يرغب في قراءته من أي جهة تتيسر له من مكتبة المدرسة أو مكتبة صفة أو بيته أو بيت صديقه أو من المكتبات العامة.

مسابقة تحدي القراءة العربي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شوقي وزارة التعليم اخبار التعليم

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