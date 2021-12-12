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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي بطلا لكأس إفريقيا أبطال الدوري لأول مرة والخطيب يسجل هدفا بمجهود فردي..نوستالجيا

الأهلي
الأهلي

12 ديسمبر عام 1982 كان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي  على موعدا بالتتويج بطلا لكأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الاولي في تاريخه.

جاء ذلك بعد تعادله مع فريق اشانتي كوتوكو بطل غانا بهدف لكل منهما أمام 80 ألف متفرج في الاستاد الرئيسي لمدينة كوماسي معقل الاشانتي وذلك في إياب الدور النهائي للبطولة.

المارد الأحمر الذي ارتدي الأخضر في هذا اللقاء تأخر بهدف في شوط المباراة الأول سجله أبو كونيتي في شباك وحش أفريقيا اكرامي بعد اثنتي عشرة دقيقه من بداية اللقاء المصيري.

و أحرز محمود الخطيب نجم النادي الأهلي هدف التعادل بمجهود فردي رائع تلاعب فيه بثلاثي دفاع الفريق المضيف وذلك بعد خمس وعشرين دقيقه من الشوط الثاني.

وانتهي اللقاء بين الأهلي بقيادة الجنرال الراحل محمود الجوهري وأشانتي كوتوكو بطل غانا بالفوز بلقب البطولة بمجموع 4-1 للمباراتين.

الكأس هي الثانية التي يحصل عليها نادي مصري بعد فوز دراويش الإسماعيلي بها قبل ثلاثة عشر عاما و تحديدا في التاسع من يناير من عام 1970.

ويجمع الأهلي بشقيقه المقاولون العرب والذي حصد بطولة أبطال الكئوس قبل أسبوع في انجاز غير مسبوق للكرة المصرية.

جاءت تشكيلة المارد الأحمر على النحو التالي:
إكرامي / مدحت رمضان / ماهر همام / مصطفى يونس / ربيع ياسين / علاء ميهوب / مجدي عبد الغني / مختار مختار / مصطفى عبده / محمود الخطيب / محمد عامر

الأهلى ربيع ياسين النادي الأهلي محمود الخطيب مختار مختار

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