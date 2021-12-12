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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تركي آل الشيخ يعلق على وصول موسم الرياض لـ 6 ملايين زائر

المستشار تركي آل
المستشار تركي آل الشيخ

أعرب المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته بوصول عدد زوار موسم الرياض، إلى 6 ملايين زائر منذ انطلاقه في 20 أكتوبر الماضى.


وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي بـ تويتر: “الحمدلله … بقيادة ودعم قائدنا الملهم… #موسم_الرياض تجاوزنا ٦ مليون زائر حتى الان … والقادم اجمل بإذن الله … ولازلت اقول لاتجووووون”.

 

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يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت نسختها الثانية، يوم 20 اكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

 
ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.
 

وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"،  و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".

 

تركي آل الشيخ المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية السعودية موسم الرياض 6 ملايين زائر

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