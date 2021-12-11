شاهد | تركي آل الشيخ ينشر فيديو لمجمع بوليفارد الرياض

روج رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، للمجمع التجاري "بوليفارد الرياض"، في قلب العاصمة السعودية، والذي يحتوي مطاعم للعائلات وحدائق ومسطحات مائية.

ونشر المستشار تركي ال شيخ فيديو جديد للبوليفارد وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر و علق قائلا : ملخص البوليفارد اليوم .



يذكر ان بدأت فعاليات موسم الرياض 2021 نسختها الثانية، يوم 20 اكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.



ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.



وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".

منطقة The Alley اللي تم افتتاحها اليوم في البوليفارد … شارع The Alley … بيكون من البصمات اللتي لا تنسى في موسم الرياض … تبي تروق؟ رح هناك .