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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تركي آل الشيخ يعلن موعد عرض مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"

صدى البلد

أعلن رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن موعد عرض مسرحية ياما في الجراب ياحاوي  في بوليفارد .

وغرد تركي آل الشيخ عبر تويتر : "الفنان الكبير يحيى الفخراني يقدم مسرحية ياما في الجراب يا حاوي … من 16 ديسمبر في #بوليفارد_رياض_سيتي ".


التقى “صدى البلد”، أبطال مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” التي تعرض حاليا في القاهرة على مسرح “كايرو شو”، حيث تحدثوا عن تفاصيل العمل والصعوبات التي واجهتهم.

إياد نصار 
كشف الفنان إياد نصار، عن أسباب حماسه للعودة إلى المسرح بمسرحية "ياما في الجراب ياحاوي".

 

وقال "نصار"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، "أنا أساسي ممثل مسرح تجريبي، وشاركت في أكثر من مهرجان لهذا النوع من المسرحيات، وحمسني الرجوع من خلال ياما في الجراب ياحاوي، فهو عمل مختلف ونص رائع، وهذه هى التجربة التي انتظرت أن أكون فيها منذ فترة طويلة".

 

وأضاف إياد نصار: سعيد بالعمل مع الفنان الكبير يحيي الفخراني، والتمثيل بقيادة المايسترو مجدي الهواري الذي حينما أرى كل تفاصيله على المسرح أذهل جدا".

كارمن سليمان 
 

عبرت المطربة كارمن سليمان عن سعادتها بتواجدها في مسرحية ياما في الجراب ياحاوي وقالت أنها فخورة بكونها جزء من العمل، وبوقوفها أمام الفنان يحيي الفخراني.

 

وأوضحت "تعلمت من التجربة كثيرا وكل فريق العمل ساعدني حتى أخر لحظة، وخوف الوقوف على المسرح في التمثيل مختلف عن الغناء، لأنه جديد علي ولكن أحبه وتغلبت على الإحساس ده لأن الخوف يؤخر وقررت أن أدخل المغامرة من أجل الوصول لنتيجة جيدة بالنسبة لي".

 

 

كشفت المطربة كارمن سليمان أصعب ما واجهها في مسرحية ياما في الجراب ياحاوي، خاصة انها المرة الاولى التي تمثل فيها على المسرح.

 

وقالت “أصعب ما واجهني هو التمثيل وساعدني فيه كل الموجودين في العمل، وبالنسبة للاستعراضات لم يكن صعبا لأني أقدمها منذ أن كنت في المدرسة ولم اتعب مصمم الرقصات وساعدته وكان متفاجئ من قدرتي على تقديمها بسهولة”.

محمد الشرنوبي
 

عبر الفنان محمد الشرنوبي عن سعادته بمشاركته في مسرحية ياما في الجراب ياحاوي، وقال في تصريحات لـ صدى البلد أن العمل يعد نقله في مشواره الفني، وتجربة مختلفة وكبيرة وتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

 

وأوضح أن كل فريق العمل كان سعيد بالتواجد في المسرحية وكان يخرج أفضل ما لديه في الاستعراضات والغناء والتمثيل لتكون المسرحية في شكل رائع، مؤكدا أنه كان مرعوب من الوقوف أمام الجمهور في المسرح خاصة أن المسرحية تجربته الأولى للتمثيل على خشبة المسرح.

 

 

وقال المطرب محمد الشرنوبي": نوعد الجمهور تشوفوا عرض مهم وبشكر يحيي الفخراني لأن أمنية أى ممثل في الدنيا إنه يقف بجانبه، وياما في الجراب ياحاوي مشروع كبير أوي ويستحق كل المجهود الذي

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