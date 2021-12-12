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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدر حامد: حسين فيصل لاعب واعد وحزين لتألقه خارج الزمالك

حسين فيصل
حسين فيصل

تحدث بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك ، عن ازمة انتقال حسين فيصل مجانا من صفوف نادي الزمالك .

 

وقال بدر حامد في تصريحات ببرنامج بوكس تو بوكس مع الاعلامي محمد شبانة عبر فضائية "etc":  حسن فيصل لاعب واعد وحزين لرحيله من الزمالك، وبحزن جدا لما بشوف تألق حسين فيصل خارج نادي الزمالك حاليا ، انا دربته ٣ سنوات واعرف مستواه جيدا.

 

وتابع : قولت لكارتيرون اتفرج على فرق 1999 و2000 وكان من ضمنهم حسين فيصل ، و قولت محدش هيمشي غير لما كارتيرون يشوفهم .


وأضاف : كارتيرون قالي انا معايا سيف جعفر ويوسف اسامه وحمزه علاء واحمد زكي و يوسف نيمار ، وقولتله وحسين فيصل و أحمد رضا قال انا اختارت الخمسة ورفض ضم اللاعبين.

واكمل : طالبت كارتيرون بمتابعة فريق الناشئين فهو مليئ بالمواهب.

 

وأكمل: أسامة نبيه كان مع كارتيرون وهو بيختار، وذهبت بعدها  لحسين السيد لانه كان مشرف على الكرة في النادي قال انا غير مسؤول فنيا ، كارتيرون هو المسؤول عن جميع اختياراته.

واختتم : لو لم تخييري بين حسين فيصل ويوسف أسامه نبيه سأختار اسامه نبيه ، مشيرا إلى انه طالب عمل عقود موثقه لأبرز اللاعيين بقطاع الناشئين ولم يستجيب مجلس إدارة النادي لذلك الطلب .

بدر حامد حسين فيصل الزمالك كارتيرون اسامه نبيه

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