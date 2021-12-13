هل سيكون هناك تنسيق خليجي مصري في سد النهضة.. وزير الخارجية يكشف

كشف السفير سامح شكري وزير الخارجية، كواليس الاجتماع في مجلس التعاون الخليجي.

وقال سامح شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء أمس الأحد، إن تحدثنا في كل الموضوعات الإقليمية الهامة، ومنها ملف سوريا وليبيا واليمن، وازمة سد النهضة، متابعا أنه تم التطرق الي موضوع تحقيق الاستقرار، والتعاون الاقتصادي، والاوضاع في السودان.

وتابع السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن اللقاء أكد على وحدة الرؤية بين مصر ومجموعة دولة مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن وضعنا تصور لتحرك في المستقبل بشأن القضايا المختلفة وملف الإرهاب كان حاضرا.