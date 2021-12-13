في عز البرد.. 20 صورة لحفل تامر حسني بإحدى جامعات 6 أكتوبر

أحيا الميجا ستار تامر حسنى واحدة من أقوى حفلاته بإحدى الجامعات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر بحضور الآلاف من طلاب الجامعة وجمهوره، الذين حرصوا على التوافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات، حيث تخطى الحضور كل التوقعات، وحقق تامر حسني أكبر حضور جماهيري في تاريخ بحضور 20 ألف شخص.

وقدّم تامر حسني خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته، إذ غنى عددًا من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير “خليك فولاذي” والأغنية السينجل التي طرحها مؤخرًا "صعبة"، والتي حفظوا كلماتها تمامًا.

وأشاد تامر حسنى بنظام الطلاب وبروح الحب والحفاوة وطاقتهم العالية كما شاركت تامر الغناء موهبة جديدة دانيا الحريري في الغناء باللغة الإنجليزية والذى تفاعل معها الجمهور.

أحدث أعمال تامر حسني

يذكر أن أحدث أعمال الفنان تامر حسنى السينمائية فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كل من: حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

وطرح النجم تامر حسني فيديو كليب أغنيته الجديدة "يا فرحة"، من كلماته وألحانه، وتوزيع علي فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه، وطرح الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وطرح الفنان تامر حسني أغنية جديدة تحمل اسم "قد التحدي" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

ونشرت صفحة إحدى الجمعيات الخاصة الفيديو وكتبت عليه: "ذوو الاحتياجات الخاصة هم أبطال التحدي الحقيقيين، وعشان كده هندعم كل ذوي الهمم في تحقيق أحلامهم من خلال مبادرة يوم التحدي".

مواقف تامر حسني الإنسانية

يذكر أن المطرب تامر حسني قد قام مؤخرا بتحقيق أمنية فتاة تدعى "ندى"، والتي تعانى من ورم سرطانى في يدها، بتحقيق حلمها برؤيته وسماع صوته، وعندما تواصلت أسرة "ندى" وبعض المقربين، مع النجم تامر حسنى، فاتفق معهم على اصطحابها للأستوديو الخاص به، وبمجرد رؤيته انتابتها حالة من السعادة وشاركها في غناء أغنية "مبطلناش إحساس".

وكان الفنان تامر حسني قد حقق نجاح كبير بعد احياؤه حفلين متتاليين فى الإسكندرية، بحضور جماهيري غير مسبوق، حيث أقيم الحفل تحت شعار "كامل العدد".

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