لاعب تونس السابق: مشاركة معلول أمام مصر "شبه مستحيلة" وهذا سر تألق الجزيري

علق حسام الحاج علي، نجم الكرة التونسية السابق على مباراة نسور قرطاج أمام منتخب مصر المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021.

وكان منتخب تونس قد نجح في اقتناص بطاقة الصعود لـ"السيمي فاينال" بعد فوزه على عمان، بينما تخطى منتخب مصر عقبة الأردن في مباراة ماراثونية في ربع النهائي.

وقال حسام الحاج في تصريحات تلفزيونية بفضائية "المحور" عبر برنامج "ريمونتادا": "ستكون مباراة صعبة وديربي بين مصر تونس، المنتخبان يمتلكان أوراقًا دفاعية وهجومية، وهدفهما الوصول لنهائي البطولة، مباراة ستلعب على جزئيات صغيرة والعامل البدني مهم، والغيابات سيكون لها تأثيرًا على المنتخب المصري".

وأضاف: "منذر الكبير قد يلجأ لسياسة النفس الطويل ويسعى لإحباط منتخب مصر بعدم استقبال أهداف في الدقائق الأولى ويترك المباراة للشوط الثاني ويراهن على التراجع البدني للمنتخب المصري، خاصة أن مصر حصلت على يوم أقل في الراحة".

وتابع: "أتوقع أن يحاول المنتخب التونسي استغلال بعض نقاط الضعف في خط دفاع منتخب مصر، نظرًا لغياب أحمد حجازي وحمدي فتحي، الذي سيكون له تأثير على خط الوسط حال غيابه".

وواصل: "شبه مستحيل أن يشارك علي معلول أمام منتخب مصر نظرًا لعدم اكتمال شفائه، هو أتى من الأهلي بإصابة وتعرض لإصابة أخرى مع منتخب تونس".

وأردف: "يوجد تباين واضح في مستوى سيف الدين الجزيري مع الزمالك، الجزيري ظهر بشكل أفضل مع منتخب تونس لأن المدير الفني منذر الكبير أعطاه الثقة الكاملة وأصبح هدافًا لبطولة كأس العرب، وهو ما افتقده في الزمالك".

واختتم: "الجزيري عندما وجد الثقة في الموسم الماضي من كارتيرون تألق وسجل الأهداف، كارتيرون أفقد الجزيري الثقة في الموسم الحالي لأنه يبدو حائرًا بينه وبين عمر السعيد".