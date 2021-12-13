عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب تونس السابق: مشاركة معلول أمام مصر "شبه مستحيلة" وهذا سر تألق الجزيري

مصر وتونس
مصر وتونس

علق حسام الحاج علي، نجم الكرة التونسية السابق على مباراة نسور قرطاج أمام منتخب مصر المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021.

وكان منتخب تونس قد نجح في اقتناص بطاقة الصعود لـ"السيمي فاينال" بعد فوزه على عمان، بينما تخطى منتخب مصر عقبة الأردن في مباراة ماراثونية في ربع النهائي.

وقال حسام الحاج في تصريحات تلفزيونية بفضائية "المحور" عبر برنامج "ريمونتادا": "ستكون مباراة صعبة وديربي بين مصر تونس، المنتخبان يمتلكان أوراقًا دفاعية وهجومية، وهدفهما الوصول لنهائي البطولة، مباراة ستلعب على جزئيات صغيرة والعامل البدني مهم، والغيابات سيكون لها تأثيرًا على المنتخب المصري".

وأضاف: "منذر الكبير قد يلجأ لسياسة النفس الطويل ويسعى لإحباط منتخب مصر بعدم استقبال أهداف في الدقائق الأولى ويترك المباراة للشوط الثاني ويراهن على التراجع البدني للمنتخب المصري، خاصة أن مصر حصلت على يوم أقل في الراحة".

وتابع: "أتوقع أن يحاول المنتخب التونسي استغلال بعض نقاط الضعف في خط دفاع منتخب مصر، نظرًا لغياب أحمد حجازي وحمدي فتحي، الذي سيكون له تأثير على خط الوسط حال غيابه".

وواصل: "شبه مستحيل أن يشارك علي معلول أمام منتخب مصر نظرًا لعدم اكتمال شفائه، هو أتى من الأهلي بإصابة وتعرض لإصابة أخرى مع منتخب تونس".

وأردف: "يوجد تباين واضح في مستوى سيف الدين الجزيري مع الزمالك، الجزيري ظهر بشكل أفضل مع منتخب تونس لأن المدير الفني منذر الكبير أعطاه الثقة الكاملة وأصبح هدافًا لبطولة كأس العرب، وهو ما افتقده في الزمالك".

واختتم: "الجزيري عندما وجد الثقة في الموسم الماضي من كارتيرون تألق وسجل الأهداف، كارتيرون أفقد الجزيري الثقة في الموسم الحالي لأنه يبدو حائرًا بينه وبين عمر السعيد".

حسام الحاج علي منتخب مصر منتخب تونس مصر تونس المنتخب المصري

ترشيحاتنا

بسبب الأعاصير.. الرئيس الأمريكي يعلن حالة الكوارث القصوى في ولاية كنتاكي

الكيلو بـ 20 جنيها.. أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين13-12-2021

لاعب تونس السابق: مشاركة معلول أمام مصر "شبه مستحيلة" وهذا سر تألق الجزيري

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 13-12-2021

هل يجب تسمية المولود بما رأيته في منامي؟.. الإفتاء ترد

بشرى بخصوص أسعار الذهب.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم الإثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

ازمة فى المنتخب بين كيروش وضياء السيد

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عز البرد.. 20 صورة لحفل تامر حسني بإحدى جامعات 6 أكتوبر

جسد دور واحد ميت.. ماذا حدث لفيلسوف الكوميديا الضيف أحمد في لحظاته الأخيرة؟

بالطرحة.. ياسمين صبري تصل السعودية لحضور ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. شاهد

الكليم ..أول سجاد طبيعي عرفه البشر واقترب من الانقراض فظهر بتصميمات عصرية| نوستالجيا

فيديو

حملات تنظيف المقابر من السحر تعثر على ٢٠ عملا بداخلها

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

أدواره ونهايته ثانوية.. رحيل الفنان محمد عبد الحليم .. فيديوجراف

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ