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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب تونس: ساسي لا يريد العودة للزمالك

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

أكد التونسي محمد على الجويني لاعب نادي طلائع الجيش، أن مواطنه فرجاني ساسي لاعب وسط الدحيل القطري ومنتخب نسور قرطاج، لا يرغب في العودة إلى صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة .

وقال الجويني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو على قناة تن : «أتواصل دائماً مع حمزة المثلوثي ظهير أيمن نادي الزمالك والمنتخب التونسي، وأكد لي أن فرجاني ساسي سعيد بتواجده في صفوف نادي الدحيل القطري، ولا يريد العودة إلى الدوري المصري في التوقيت الحالي، رغم أن عودته ستمثل إضافة قوية إلى القلعة البيضاء».

وأكدت نتائج الإشاعات التي أجراها كل من محمد الشناوي وحمدي فتحي في ساعة متأخرة من مساء أمس على إصابة كل منهما بإجهاد في العضلة الخلفية.

وأشار د. محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني إلى أن النتائج جاءت كما كان متوقعا، فيما بدأ اللاعبان بالفعل في تنفيذ برنامج علاجي من أجل اللحاق مباراة الأربعاء المقبل.

في الوقت نفسه اقترب أحمد حجازي من العودة إلى التدريبات الجماعيه ويواصل أيمن أشرف برنامجه العلاجي بنجاح.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قرر منح جميع اللاعبين راحة اليوم سيتم قضاؤها داخل مقر اقامة الفريق، على أن يستأنف استعداداته للقاء تونس في السادسة مساء الأربعاء المقبل ( الخامسة في القاهرة ) في الدور قبل النهائي لكأس العرب اعتبارًا من اليوم.

محمد علي الجويني طلائع الجيش فرجاني ساسي ل الدحيل القطري نسور قرطاج

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