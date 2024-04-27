رفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع وإزالة الإشغالات بمراكز الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة لتحسين جودة الخدمات المؤداه للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

أكد محافظ الشرقية انه تابعت رئاسة مركز ومدينه منيا القمح أعمال إدارة المخلفات الصلبة والبلدية لرفع تجمعات القمامة والمخلفات والرتش بعد من شوارع المدينة منها شارع هندسة الرى ومنطقه مساكن الساحه والشوارع الجانبيه ، و إرسال جميع المعدات إلى النقطة الوسيطه لنقل القمامه تمهيداً لرفعها إلى المقلب العمومي حفاظاً على البيئة.

وفي مركز أبو كبير تواصل الأجهزة التنفيذية حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق لتحسين مستوى النظافة شملت الأعمال الشوارع والطرق الداخلية حيث تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات ورفع السفوحة من الطرق الرئيسية باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والإشغالات والبيئة، فضلاً عن تسوية وتمهيد بعض الشوارع الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة والمرور ، كما تم متابعة أعمال الكهرباء وصيانه الكشافات والأعمدة الكهربائية بالطرق الرئيسية حيث تم تغيير بعض الأسلاك المتهالكة وتركيب عدد من كشافات الإنارة والخلايا الكهروضوئية وبعض لمبات الليد الموفره.

وفي مدينة القرين، تم متابعة أعمال النظافة بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين ومداخل المدينة من مدخل المدينة اتجاة معهد ضباط الصف بطول الطريق وصولاً لميدان الصنايع وطريق ٣٦ الحربي وطريق العزازي وتم الدفع بالجليدر لتسوية الطرق الترابية بطول ترعة قمري وصولاً لمنطقة العبسي بالقرين.

هذا وقد قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة أعمال النظافة اليومية بمداخل المدينة و اشتملت الأعمال على رفع الأتربة والسفوحة من على جانبى طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين، ومن مدخل الابراهيمية حتى مدخل ميت غمر، كما تم رى الأحواض و المسطحات الخضراء بمدخل المدينة الموجوده بجوار شعار المحافظه للحفاظ علي المنظر الجمالي ومستويات التجميل بالمدينة.

وفي مدينة القنايات تم رفع تراكمات القمامة من كافة نقاط التجميع بالمدينة بواسطة العاملين بإدارة المخلفات الصلبة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها الي المدفن الصحي، وتم نقل كمية تراكمات قدرها 40 طن من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي بواسطة التريلا الخاصة بالمدينة ، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة العامة بمناطق متفرقة من المدينة بواسطة العاملين بقسم الإنارة العامة برئاسة المدينة.

وفي مركز ومدينة الإبراهيمية تواصل أعمال منظومة النظافة داخل نطاق المدينة والوحدات المحلية ورفع السفوحة من على جانبي الطريق بمدخل المدينة و الشوارع الرئيسية لإظهار الشكل الجمالي و تم تسوية وتمهيد طريق الترعة الجديدة ههيا وطريق الترعة الجديدة المطايلة وتم نقل المخلفات للنقطة الوسيطة بعزبة التل.

وفي مدينة صان الحجر قامت إدارة النظافة بالإشتراك مع إدارة شئون البيئه برفع جميع الإشغالات والأتربة وجميع التراكمات من الشوراع و تم تجميع ونقل ١٦طن من القمامة بمنظومة الجمع المنزلى والشوارع ، كما قام قسم الإنارة بترشيد الطاقة ورفع نزلات الأعمدة وكذلك عزل الأعمدة حفاظاً على ارواح المواطنين واستمرار الأعمال الدورية بصيانة الكشافات واستبدال التالف منها.