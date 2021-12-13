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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفرمان من عماد النحاس.. المقاولون العرب يبحث تدعيم خط هجومه في يناير

المقاولون العرب
المقاولون العرب

يبحث الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني ، عن تدعيم صفوف الفريق بأكثر من مهاجم مميز. خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وطلب عماد النحاس، من مسؤولي ذئاب الجبل، تدعيم صفوف الفريق بأكثر من مهاجم، في يناير المقبل، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم، حيث لا يوجد سوى عمر بسام والنيجيري جون أوكلي.


ويرى المدير الفني للمقاولون، أن العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز المهاجم الصريح، كان سببًا في خسارة الفريق العديد من النقاط منذ بداية مسابقة الدوري، حيث أهدر اللاعبين العديد من الفرص السهلة خلال المباريات.


ويستعد المقاولون العرب، لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها 21 ديسمبر الجاري، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن المقاولون يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في 3 لقاءات.

نادي المقاولون العرب عماد النحاس الانتقالات الشتوية المقبلة عمر بسام جون أوكلي

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