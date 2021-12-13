استمرار صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الخلايا المغذية لها بمدينة القصير في البحر الأحمر

واصلت الوحدة المحلية لمدينة القصير، صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الخلايا المغذية لها، وصيانة الأعطال وتغطية غرف ومخارج الكابلات بالأعمدة، والتأكد من عزلها.

كما تم إصلاح الخلايا المغذية بالشوارع الفرعية أمام مقر الإدارة التعليمية، ومنطقة شنيشن، وأمام موقف الأتوبيس، وشارع عمر بن الخطاب، ومنطقة العوينة الجديدة، والسيول، والشوارع الخلفية لمسجد الفران، كما استهدفت الأعمال المرور الليلي على كافة الشوارع للتأكيد على إنارتها.

وكان اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، أكد أن الوحدة المحلية، تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدداً من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها.

وفى سياق اخر كشفت جداول التشغيل الخاصة بحركة وصول الرحلات السياحية القادمة من المطارات الروسية لمطار الغردقة الدولي، امس الاحد عن وصول ١٨رحلة منتظمة وشارتر من روسيا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة على الوافدين قبل دخولهم.

كما يستقبل مطار مرسى علم الدولى، 8 رحلات طيران، تقل علي متنها قرابة 1000 سائح من جنسيات مختلفة، ضمن 68 رحلة طيران تصل للمطار خلال الأسبوع الجارى.