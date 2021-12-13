مايا دياب تكشف عن مكان حفلها برأس السنة

كشفت الفنانة مايا دياب عن مكان حفلها ليلة راس السنة هذا العام ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمى توتير .

حيث علقت مايا دياب عبر توتير قائلة : “احتفل معي بليلة رأس السنة الجديدة وأنت توديع 2021” .

وكانت كشفت الفنانة مايا دياب ، عن رأيها في الضجة التي أثيرت حول طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب، من الفنان حسام حبيب، الأيام الماضية.

وقالت «دياب» خلال برنامج «ET بالعربي»، على هامش تكريمها في مهرجان «الأفضل ميديل إيست» الذي أقيم في إمارة دبي، أمس، إن شيرين عبد الوهاب لها دور في شغف الجمهور لمعرفة أسرار حياتها الشخصية وكواليس الانفصال .

تابعت :" «يمكن الغلطة الأساسية أن شيرين أو غيرها من الفنانات وضعوا حياتهم الشخصية قدام الجمهور».

من بعدها، يعود يصحح المراسل بالبرنامج لمايا دياب أسباب الرغبة المُلحة من الجمهور، في معرفة أسرار طلاق شيرين عبدالوهاب قائلًا: «هي من محبة الناس لشيرين»، لترد مايا دياب: «غلط من محبة الناس لشيرين ما بتسأل عن خصوصية شيرين».

An unrivalled and dazzling performance is on its way to #TheTheaterDubai

Celebrate New Year’s Eve with me as you say farewell to 2021 🎉



Limited tables available.

RSVP 04 222 2268 / [email protected]⁰⁰#OfCourseAtTheTheater #MayaDiab pic.twitter.com/3bU5njp9DQ — Maya Diab (@mayadiab) December 12, 2021

حفل مايا دياب في تركيا:

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عددا من الصور من حفلها في تركيا، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت "النجمة اللبنانية" في حفلها بفستان أنيق وميك أب هادئ، وشعر اشقر منسدل على كتفها، وعبرت عن سعادتها بهذا الحفل من خلال تعليقا قائله: "شكرا تركيا ".

أحيت النجمة مايا دياب السبت حفلًا في مدينة اسطنبول التركية، وسط حضور جماهيري كبير من محبيها الموجودين في تركيا من الجنسيتين اللبنانية والسورية وغيرهما من الجنسيات العربية.

وتعد مايا دياب من النجمات التي تثير الجدل بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة، فهي تعتمد على الأزياء و الإطلالات الغريبة و الملفتة للأنظار وهو ما يميزها عن غيرها من مشاهير الوطن العربي.

وطرحت مايا دياب، أحدث كليباتها مع محمود الليثي "حطالي روج" وهي أول أغنية يتم طرحها من أغاني البومها " أكثر شوية" الذي تقدمه مايا باللهجة المصرية.

وأغنية "حطالي روج" من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع إسلام شيبسي، وكان صاحب فكرة الأغنية المنتج حمدي بدر صاحب شركة Craft Media، وتم تصوير الفيديو الكليب في العاصمة اللبنانية بيروت.

نشر الفنان حكيم صور جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر حكيم في الصور بصحبة كل من مايا دياب، وحمادة هلال، وعاصي الحلاني.