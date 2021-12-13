تدريب مكثف للفرق الطبية داخل مستشفيات الشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تم التكليف بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء العاملين بالقطاع الصحي، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قامت فرق التدريب ومكافحة العدوي والجودة بمستشفيات "الصدر، والحسينية، وأبوحماد، والقنايات، ومشتول السوق، والصالحية، والقرين، وفاقوس النموذجي"، بإشراف إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، ومديري هذه المستشفيات، بتدريب الفرق الطبية، علي كيفية الإنعاش القلبي الرئوي، وإستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، وأنواعه، وكيفية تفريغ الشحنة الكهربائية، والتعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، وطرق الرعاية التمريضية للمرضي علي جهاز التنفس الصناعي، وكيفية التعامل الصحيح مع النتائج الحرجة، والإنذارات الحرجة للأجهزة الحيوية "أجهزة المونيتور، والتنفس الصناعي، والدياثيرمي، السيرنج بامب".

وكذلك نقل الدم وقياس درجة الوعي بقسم الجراحة، وكيفية التشفيط، وقراءة غازات الدم الشرياني ABG، وأسس وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام الطبية، لمنع انتشار الأمراض المعدية، والحفاظ علي الفريق الطبي والمرضي من العدوى، والإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها للتصدي للعدوي ضد فيروس كورونا المستجد، وتطبيق القواعد الصحيحة في ارتداء وخلع الواقيات الشخصية، وكيفية تطهير وتعقيم الحضانات، والتعامل مع مريض الطواريء وتحضير عربة الطوارئ، والمواقف الطارئة، وطرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، ومعايير NSR، والتوعية بسلامة المريض، والتوعية بسلامة الدواء، والاختصارات الممنوعة، وتمييز الأخطاء عند التعامل مع الأدوية عالية الخطورة وعالية التركيز.

والتدريب على طرق منع الأخطاء عند التعامل مع الأدوية المتشابهة، واستشفاء الملفات الطبية للمرضى، وأسس التسليم والتسلم، وتدريب فريق الإستجابة السريع RRT، وتوضيح التشريعات المصرية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، وكيفية تطبيق معايير أمن وسلامة المريض، ومهارات الإتصال، وطرق فصل النفايات، من أجل الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، والفريق الطبي بالمستشفيات، كما تم تدريب الأطباء على الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وترشيد استهلاكها، ودواعي حجز المرضى بالأقسام الداخلية، وأعراض آلام البطن الحادة وكيفية التعامل معها بالطوارئ.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين علي التدريب والمتدربين علي الجهود المبذولة للارتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.