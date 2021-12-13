قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال | رونالدو يصطدم بـ ميسي.. وليفربول وريال مدريد في مهمة سهلة

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهتين ناريتين، فيما جاءت بقية المباريات متوازنة نوعًا ما.

وأوقعت القرعة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، في مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، كما حملت صدامًا ناريًا لأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ.

ويواجه ريال مدريد بنفيكا البرتغالي، فيما يلتقي ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح بسالزبورج النمساوي.

نتيجة القرعة

بنفيكا × ريال مدريد

فياريال ×مانشستر سيتي

أتلتيكو مدريد × بايرن ميونخ

ريد بول سالزورج × ليفربول

إنتر ميلان × أياكس

سبورتنج لشبونة ×يوفنتوس

تشيلسي × ليل

باريس سان جيرمان × مانشستر يونايتد

وتأهل 16 فريقا إلى تلك المرحلة من البطولة بعد إنهاء مرحلة المجموعات في المركز الأول والثاني في المجموعات الثمانية.

ويشهد دور ثمن النهائي في دوري الأبطال، غياب فريق برشلونة الإسباني، الذي فشل في تجاوز دور المجموعات لأول مرة منذ 21 عامًا، وذهب إلى بطولة الدوري الأوروبي.

مواعيد المباريات

مباريات ذهاب دور الـ16 ستقام على مدار 4 أيام متفرقة، وهي 15، 16، 22 و23 فبراير من عام 2022.

أما جولة الإياب، فسوف تقام أيام 8، 9، 15 و16 مارس 2022.

التعديلات الجديدة

سيتم تطبيق قاعدة جديدة في النسخة الحالية من دوري الأبطال وهي إلغاء قاعدة احتساب الهدف الاعتباري خارج الأرض، حال انتهاء المباراتين بنتيجة التعادل (ذهابًا وإيابًا)، حيث سيلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، وإذا استمر التعادل ستكون ركلات الترجيح هي الفيصل.

موعد قرعة ربع النهائي

بعد إسدال الستار على دور الـ16، سيجري يويفا قرعة الأدوار التالية بداية من ربع النهائي حتى المباراة النهائية، يوم الجمعة الموافق 18 مارس 2022.