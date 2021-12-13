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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. فقرة بدنية للاعبين تحت قيادة أحمد عصمت

الزمالك
الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية خلال مران اليوم الإثنين.

 

وقاد أحمد عصمت مدرب الأحمال بالفريق، فقرة التدريبات البدنية وسط خوض اللاعبين لمران التمريرات القصيرة بالكرة الذي عكف عليه الجهاز الفني لمدة طويلة.

 

وخاض لاعبو الفريق بعض التدريبات البدنية بجانب استكمال مران التمريرات القصيرة بالكرة من لمسة واحدة، وسط متابعة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21من الشهر الجاري على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

 

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الرائد السعودي في إطار الاستعداد لاستئناف لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وكان الفريق خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

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