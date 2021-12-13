هاشتاج دوري أبطال أوروبا يتصدر تريند تويتر بعد إجراء القرعة.. شاهد

دشن عدد كبير من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” هاشتاج “ دوري أبطال أوروبا بعد إجراء قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا وجاءت التغريدات كالآتى :

وأسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة سهلة لكل من تشيلسي ويوفنتوس ومانشستر سيتي.

وأوقعت القرعة تشيلسي مع ليل ويوفنتوس مع فياريال، ومانشستر سيتي مع سبورتنج لشبونة.

إعادة القرعة

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم الاثنين، بعدما حدث خطأ تقني غريب خلال سحب القرعة، حين أسفرت عملية السحب عن مواجهة بين فياريال ومانشستر يونايتد وهو أمر مستحيل قانوناً لوقوعهما في مجموعة واحدة بدور المجموعات، قبل أن تتم إعادة عملية السحب والاعتذار للحضور.

وجاء في بيان يويفا: "مشكلة تقنية أدت إلى الخطأ في قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال".

وتأهل 16 فريقا إلى هذه المرحلة من البطولة بعد إنهاء مرحلة المجموعات في المركز الأول والثاني في المجموعات الثمانية.

ويشهد دور ثمن النهائي في دوري الأبطال، غياب فريق برشلونة الإسباني، الذي فشل في تجاوز دور المجموعات لأول مرة منذ 21 عامًا، وذهب إلى بطولة الدوري الأوروبي، لمواجهة نابولي الإيطالي.

مواعيد المباريات

مباريات ذهاب دور الـ16 ستقام على مدار 4 أيام متفرقة، وهي 15، 16، 22 و23 فبراير من عام 2022.

أما جولة الإياب، فسوف تقام أيام 8، 9، 15 و16 مارس 2022.

التعديلات الجديدة

سيتم تطبيق قاعدة جديدة في النسخة الحالية من دوري الأبطال وهي إلغاء قاعدة احتساب الهدف الاعتباري خارج الأرض، حال انتهاء المباراتين بنتيجة التعادل (ذهابًا وإيابًا)، حيث سيلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، وإذا استمر التعادل ستكون ركلات الترجيح هي الفيصل.

موعد قرعة ربع النهائي

بعد إسدال الستار على دور الـ16، سيجري يويفا قرعة الأدوار التالية بداية من ربع النهائي حتى المباراة النهائية، يوم الجمعة الموافق 18 مارس 2022.