7 ترشيحات جولدن جلوب لفيلمي The Power of the Dogو Belfast

نال كل من فيلمي Belfast وThe Power of the Dog ٧ ترشيحات جولدن جلوب ضمن القوائم التي أعلن عنها منذ قليل.

كما قاد مسلسل HBO الدرامي Succession قوائم الأعمال التلفزيونية بخمسة ترشيحات ويعقبه مسلسلي منصة أبل Ted LassoوThe Morning Show بأربعة ترشيحات.

أعلن معني الراب الشهير سنوب دوج قوائم الترشيحات عبر قناة الجولدن جلوب على يوتيوب.

سيقام حفل توزيع جوائز جولدن جلوب يوم 9 يناير المقبل، ولم يتم الكشف عن تفاصيل العروض ، لكن موقع فاريتي يؤكد على أنها سيركز على الجهود الخيرية للرابطة، والإصلاحات التي شهدتها اللوائح الداخلية خلال الأشهر الماضية لمعالجة قضايا التنوع والإنصاف والشمولية.

أعلنت العديد من المنصات الإلكترونية في مايو الماضي، مقاطعة أحداث وحفلات وجوائز الرابطة على رأسها نتفليكس وأمازون، فيما قررت شبكة NBC أنها لن تبث حفل الجولدن جلوب عام 2022.

وذلك احتجاجا على عدم وجود تنوع في عضوية رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، واحتجاج العديد من النجوم وهجومهم على الرابطة المسئولة عن تقديم جوائز الجولدن جلوب الفنية.



قد تشهد النسخة 79 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب تغييرا شاملا في شكل الاختيارات، وفقرات الحفل، وأرسلت الرابطة خطابات إلى جميع المنتجين يوم الجمعة الماضي لشرح قواعد اختياراتهم لهذا العام.

في 3 مايو الماضي أعلنت الرابطة أنها تستهدف ضم 21 عضوا جديدا لها خلال عام 2021، وزادت الانتقادات ضدها بعدما أثير من قبل نبأ غياب وجود الأعضاء من ذوي البشرة السمراء ضمن مجلسها منذ عام 2002.