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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري: إيناس الدغيدي صاحبة فضل كبير ولولاها لكنت أعمل بالمحاماة

هند صبرى
هند صبرى

تحدثت الفنانة هند صبري على هامش مشاركتها بمهرجان البحر الأحمر كعضوة بلجنة التحكيم وقالت «مصـر اختارتني، وبــدأت بلقائــي مصادفــة مــع المخرجــة إينــاس الدغيــدي فــي أحــد الفنــادق، ولــوال هــذه المقابلــة لكنــت توقفــت عــن التمثيــل واتجهــت للعمــل فــي المحامــاة".

وأضافت: لقد قادنــي فيلمــي الأول فــي مصــر هوليــوود الشــرق (مذكــرات مراهقــة) للتعرف على هذا البلد الرائع.

وحــول مشــاركتها فــي فيلــم عمــارة يعقوبيــان قالــت هند صبــري: متعــة ســيناريو هــذا الفيلــم أنــه مــن صياغـة المؤلـف والكاتـب الكبيـر وحيـد حامـد وإخـراج المبــدع الشــاب مــروان حامــد، ولهــذا جمــع بيــن الاقبــال الجماهيــري وروعــة الموضــوع، ناهيــك عــن النجــوم الكبــار المشــاركين فــي الفيلــم.

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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن الفائزين بجوائز سوق البحر الأحمر، التي تضمنت أربعة أيام من المحادثات في المجال السينمائي، وورش العمل، وسوق المشاريع النشطة، وجلسات التواصل. 

وتم تداول جميع الأفلام في سوق البحر الأحمر، من قبل لجنتي تحكيم مختلفتين لسوق المشاريع، والأعمال قيد الإنجاز، لمنح جوائز سوق البحر الأحمر. كما تم منح أكثر من 700.000 دولار أمريكي للمشاريع المختارة في جوائز سوق البحر الأحمر، بتمويل من صندوق البحر الأحمر، ورعاة المهرجان.


يُذكر أن المهرجان عرض في دورته الافتتاحية وعلى مدى عشرة أيام 138 فيلماً من 67 بلداً ناطقة بـ34 لغة لمخرجين معروفين ومواهب جديدة يتم اكتشافها وتقديمها لأول مرة. 

كما يضم برنامج المهرجان 27 فيلماً سعودياً جديداً لمواهب واعدة ترسم ملامح الموجة الجديدة في السينما السعودية.

هند صبري البحر الأحمر ايناس الدغيدى مروان حامد عمارة يعقوبيان مهرجان البحر الأحمر فيلم الجزيرة

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