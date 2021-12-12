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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري: فيلم الجزيرة ملحمى يشبه الأب الروحي وهو علامة فارقة في مشوارى

هند صبري
هند صبري

أكدت الممثلة هند صبري أنها فخورة بالمشاركة في فيلم “الجزيرة” أمام كل هؤلاء النجوم، وعلى رأسهم أحمد السقا، مشيرة إلى أنها تعلمت الكثير من المخرج شريف عرفة.

وقالت خلال ندوة تكريمها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، تذكرنى شخصيات فيلم “الجزيرة” مع الفيلم العظيم “الأب الروحي” مع الفارق طبعا، عمل ملحمى مصنوع بحرفية كبيرة رغم أنه تجاري بالمفهوم المتعارف عليه.

الفنانة اختارتها إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائى المستمرة حتى 15 ديسمبر الجاري، للمشاركة كعضوة في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، التي يترأسها المخرج الإيطالي العالمي الكبير جوسيبي تورناتوري، ويأتى ذلك بعد مشاركة هند في لجنة تحكيم أفضل عمل أول بمهرجان فينسيا وفي مهرجان القاهرة السينمائى الدولي ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وانطلقت الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالاحتفاء بدور المرأة في السينما، حيث تم تكريم كل من المخرجة السعودية هيفاء المنصور، والأيقونة المصرية والعربية ليلى علوي، والنجمة الفرنسية العالمية كاترين دينوڤ.  

وقدّم المهرجان جائزة تكريم خاصة لرئيس معهد العالم العربي في فرنسا، وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ، وذلك تقديراً لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين الممكلة العربية السعودية وفرنسا، ولدوره في مدّ الجسور الثقافية بين العالم العربي وفرنسا. 

يُذكر أن المهرجان سيعرض في دورته الافتتاحية وعلى مدى عشرة أيام 138 فيلماً من 67 بلداً ناطقة بـ34 لغة لمخرجين معروفين ومواهب جديدة يتم اكتشافها وتقديمها لأول مرة. كما يضم برنامج المهرجان 27 فيلماً سعودياً جديداً لمواهب واعدة ترسم ملامح الموجة الجديدة في السينما السعودية.

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