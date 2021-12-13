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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يحذر بوتين من الهجوم على أوكرانيا

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا يحذر بوتين من الهجوم على أوكرانيا

أجرى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقشا خلاله الوضع في أوكرانيا.

وخلال الاتصال، حذر جونسون بوتين من أن أي "أعمال مزعزعة للاستقرار" تجاه أوكرانيا ستشكل "خطأ استراتيجيا"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأعرب رئيس وزراء بريطانيا لبوتين عن "قلقه" إزاء الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

كما أبلغ جونسون الرئيس الروسي بأن زعزعة استقرار أوكرانيا ستأتي بـ"عواقب وخيمة"، حسب الوكالة.

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وفي وقت سابق، حذرت دول مجموعة السبع في بيان روسيا من عواقب وخيمة وثمن باهظ إذا أقدم الرئيس فلاديمير بوتين على مهاجمة أوكرانيا.

وتقدر المخابرات الأمريكية أن روسيا ربما تخطط لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا في وقت قريب ربما العام المقبل يشارك فيه ما يصل إلى 175 ألفاً من قواتها.

يبينما نفي الكرملين أنه يخطط لغزو أوكرانيا قائلاً إن الغرب يسيطر عليه هوس الخوف من روسيا.

وجاء في بيان دول مجموعة السبع "يجب ألا يكون لدى روسيا أي شك في أن أي عدوان عسكري آخر على أوكرانيا سيكون ثمنه باهظا وعواقبه وخيمة".

وأضاف البيان "نعيد تأكيد التزامنا الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وكذلك حق أي دولة ذات سيادة في تقرير مستقبلها".

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