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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| ديوانية المعرفة تناقش "تطور أسواق الدين والتطلعات المستقبلية"

مركز التواصل والمعرفة
مركز التواصل والمعرفة المالية

ينظم مركز التواصل والمعرفة المالية السعودي "متمم" اليوم ، النسخة الخامسة من ديوانية المعرفة تحت عنوان "تطور أسواق الدين والتطلعات المستقبلية"، وذلك بالتزامن مع انعقاد ملتقى الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ 2022م، برعاية معالي رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح.


وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “واس”، يتخلل الديوانية عقد جلستين حواريتين، الأولى: مع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني، التي سيتطرق فيها إلى ملفات مختلفة يوضح فيها جهود المملكة للاستفادة من أسواق الدين المحلية والدولية، والعقبات التي تغلب عليها المركز في صناعة سوق الدين وتطويره، والنجاح الذي حققته في إتمام أول إصدار خارج منطقة اليورو بعائد سلبي، كما يتناول جهود المركز بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتجاوز جائحة "كوفيد - 19" المستجد وآثارها، والحفاظ على مستوى الدين دون السقف المحدد، وغيرها من الموضوعات.

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وفي الجلسة الحوارية الثانية: يناقش عدد من المسؤولين ورؤساء الخزينة في البنوك المحلية تطورات سوق الدين في المملكة والتوجهات المستقبلية، بالإضافة إلى تطورات سوق الدين في القطاع الحكومي ومتانة أوراق المملكة في الأسواق المحلية والعالمية. 

 

كما ستعرض الديوانية تجارب ناجحة في المجال على الصعيدين المحلي والدولي، وعروضاً مرئية أخرى للتعريف بأسواق الدين وأدواته.


يُذكَر أن "ديوانية المعرفة" تُعَد إحدى مبادرات مركز التواصل والمعرفة المالية. وتستهدف قيادات المنظومة المالية المهتمين والمختصين من القطاع المالي والجهات الأخرى، من أجل تعزيز التواصل التشاركي والإثراء المعرفي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ونشر الثقافة المالية وربطها بالتقدم التقني.

القطاع الحكومى الجهات الحكومية وزارة المالية المملكة وزير الاقتصاد

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