الأوقاف: أسماء المتقدمين للاختبار الشفوي لمسابقة الفهم المقاصدي

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين لمسابقة الفهم المقاصدي للسنة النبوية2021م ، وذلك بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بصورة الرقم القومي.
وجاءت الأسماء على النحو التالي:
الثلاثاء 28 / 12 /2021 م
1. عبد الله حسين محمد قناوي - أسوان
2. حامد سراج الدين حامد شرف - الغربية
3. إبراهيم رمضان عبد القادر الباز - الدقهلية
4. سامح ممدوح رشاد محمد - القاهرة
5. أحمد ضيفي محمود - قنا
6. ممدوح رضا محمود محمد - المنيا
7. بطل حلمي رمضان عبد العال - بني سويف
8. محمد السيد أحمد جمعة - كفر الشيخ
9. محمود عبدالعال عبدالمحسن جاد - المنيا
10. ياسر ربيع أحمد محمد - المنيا
11. أحمد حنفي أبو بكر محمد - الوادي الجديد
12. رأفت عبد الستار سيد أحمد محمد الخطيب - الغربية
13. ياسر محيى الدين محمد الطواب - المنوفية
14. أحمد عادل إسماعيل سلامة - الجيزة
15. أحمد الشربيني الشربيني شلبي - دمياط
16. أحمد عبد المنعم عبد الله عثمان - الفيوم
17. محمود سيد محمد جودة - الفيوم
18. مرتضى أبو الحجاج محمد - قنا
الأربعاء 29 /12 /2021م
1. صفاء محمد فؤاد محمد ذكري - المنوفية
2. محمد ماهر منسي علي القرم - البحيرة
3. محمد سماحة محمد رزق عوض - الدقهلية
4. محمد كمال الدين يس عبد الفتاح - بني سويف
5. عماد محمد السيد مجاهد - الجيزة
6. محمد أحمد السيد الجد - الدقهلية
7. أشرف محمد أبو هاشم - الشرقية
8. شيماء عبد المعطي عبد الباسط جاد - الغربية
9. حمادة عبدالرحيم أحمد محمد - المنيا
10. رجب عبد النبي رجب متولي - بني سويف
11. الحسيني هاشم محمود عبد المولى - سوهاج
12. محمد عبد السلام محمد سالم - الغربية
13. حاتم سعيد سليمان عواد - القليوبية
14. بلال محمد السيد جمعة - كفر الشيخ
15. حجاج حسني محمد عبدالعظيم - المنيا
16. خالد إبراهيم رمضان محمد - أسيوط
17. علي محمود طه يونس - الأقصر
18. أيمن يحيى السيد نصار - القليوبية
19. أحمد محمد عبد الفتاح عبد الحميد - كفر الشيخ
الخميس 30 /12 /2021م
1. علي محمد متولي عمارة - المنوفية
2. محمد مصطفى أحمد عباس - دمياط
3. ياسين معوض عبد الهادي فايد - سوهاج
4. أحمد عبد المنعم عبد الحفيظ أبوفية - البحيرة
5. يوسف محمد محمد علي - الجيزة
6. عبد الله السيد علي رحيم - الغربية
7. حسن محمد عبد المعبود محمد - القاهرة
8. أبو بكر إبراهيم عبد العليم مبارك - الوادي الجديد
9. عبد الله سيد أحمد عبد الحليم سعد - الأقصر
10. أنس إبراهيم السيد الشهاوي - كفر الشيخ
11. حسن عبد المنعم أحمد حسين - سوهاج
12. عاصم علاء الدين عبدالعليم عثمان - المنيا
13. محمود علي بيومي عبد الحافظ - أسيوط
14. الحسين أحمد محمد رمضان - الأقصر
15. السيد أحمد أحمد سعيد - سوهاج
16. عمر صبحي أبو عجوة علي - السويس
17. إيمان الشحات محمد علي أبو القاسم - الغربية
18. فارس خالد محمد حماد إسماعيل - القليوبية
19. صالح إبراهيم محمد المدبولي - القليوبية