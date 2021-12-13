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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: أسماء المتقدمين للاختبار الشفوي لمسابقة الفهم المقاصدي

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين لمسابقة الفهم المقاصدي للسنة النبوية2021م ، وذلك بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بصورة الرقم القومي.

وجاءت الأسماء على النحو التالي:

الثلاثاء 28 / 12 /2021 م

1. عبد الله حسين محمد قناوي - أسوان

2. حامد سراج الدين حامد شرف - الغربية

3. إبراهيم رمضان عبد القادر الباز - الدقهلية

4. سامح ممدوح رشاد محمد - القاهرة

5. أحمد ضيفي محمود - قنا

6. ممدوح رضا محمود محمد - المنيا

7. بطل حلمي رمضان عبد العال - بني سويف

8. محمد السيد أحمد جمعة - كفر الشيخ

9. محمود عبدالعال عبدالمحسن جاد - المنيا

10. ياسر ربيع أحمد محمد - المنيا

11. أحمد حنفي أبو بكر محمد - الوادي الجديد

12. رأفت عبد الستار سيد أحمد محمد الخطيب - الغربية

13. ياسر محيى الدين محمد الطواب - المنوفية

14. أحمد عادل إسماعيل سلامة - الجيزة

15. أحمد الشربيني الشربيني شلبي - دمياط

16. أحمد عبد المنعم عبد الله عثمان - الفيوم

17. محمود سيد محمد جودة - الفيوم

18. مرتضى أبو الحجاج محمد - قنا

وزير الأوقاف يتفقد اختبارات المقاصد والتفسير بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف: عودة صلاة الجنازة بالمساجد استجابة للمواطنين ولكن بالكمامة

الأربعاء 29 /12 /2021م

1. صفاء محمد فؤاد محمد ذكري - المنوفية

2. محمد ماهر منسي علي القرم - البحيرة

3. محمد سماحة محمد رزق عوض - الدقهلية

4. محمد كمال الدين يس عبد الفتاح - بني سويف

5. عماد محمد السيد مجاهد - الجيزة

6. محمد أحمد السيد الجد - الدقهلية

7. أشرف محمد أبو هاشم - الشرقية

8. شيماء عبد المعطي عبد الباسط جاد - الغربية

9. حمادة عبدالرحيم أحمد محمد - المنيا

10. رجب عبد النبي رجب متولي - بني سويف

11. الحسيني هاشم محمود عبد المولى - سوهاج

12. محمد عبد السلام محمد سالم - الغربية

13. حاتم سعيد سليمان عواد - القليوبية

14. بلال محمد السيد جمعة - كفر الشيخ

15. حجاج حسني محمد عبدالعظيم - المنيا

16. خالد إبراهيم رمضان محمد - أسيوط

17. علي محمود طه يونس - الأقصر

18. أيمن يحيى السيد نصار - القليوبية

19. أحمد محمد عبد الفتاح عبد الحميد - كفر الشيخ

الخميس 30 /12 /2021م

1. علي محمد متولي عمارة - المنوفية

2. محمد مصطفى أحمد عباس - دمياط

3. ياسين معوض عبد الهادي فايد - سوهاج

4. أحمد عبد المنعم عبد الحفيظ أبوفية - البحيرة

5. يوسف محمد محمد علي - الجيزة

6. عبد الله السيد علي رحيم - الغربية

7. حسن محمد عبد المعبود محمد - القاهرة

8. أبو بكر إبراهيم عبد العليم مبارك - الوادي الجديد

9. عبد الله سيد أحمد عبد الحليم سعد - الأقصر

10. أنس إبراهيم السيد الشهاوي - كفر الشيخ

11. حسن عبد المنعم أحمد حسين - سوهاج

12. عاصم علاء الدين عبدالعليم عثمان - المنيا

13. محمود علي بيومي عبد الحافظ - أسيوط

14. الحسين أحمد محمد رمضان - الأقصر

15. السيد أحمد أحمد سعيد - سوهاج

16. عمر صبحي أبو عجوة علي - السويس

17. إيمان الشحات محمد علي أبو القاسم - الغربية

18. فارس خالد محمد حماد إسماعيل - القليوبية

19. صالح إبراهيم محمد المدبولي - القليوبية

 

الفهم المقاصدي وزارة الأوقاف مسابقة الفهم المقاصدي للسنة النبوية مسجد النور الاختبار الشفوي

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